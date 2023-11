Detva 7. novembra (TASR) - Pod Poľanu sa po rokoch vrátila Burza stredných škôl v Detve. V utorok bola určená pre žiakov posledných ročníkov základných škôl z celého Detvianskeho okresu. TASR to povedala Jana Micháliková, riaditeľka miestneho centra poradenstva a prevencie, ktoré akciu organizovalo.



Na prezenčnej výstave sa predstavili firmy zapojené do duálneho vzdelávania a 27 stredných a umeleckých škôl. Okrem detvianskch prišli aj zo Zvolena, Banskej Bystrice, Banskej Štiavnice, Lučenca i z Poltára. "Je to prospešné pre školy, ktoré sa prídu ukázať, môžu sa prezentovať, aby si získali priazeň," objasnila riaditeľka s tým, že burza je prínosom aj pre žiakov. "Na jednom mieste majú komplexné informácie o tom, čo ich zaujíma," podotkla.



Svojou činnosť ukázala aj Spojená škola Detva. "V našom stánku si môžu záujemcovia vypísať životopis. Zaujímajú sa o to, ako vyzerá a čo je v ňom napísané. Ukážeme im tiež, čo všetko by vedeli, keby študovali na našej škole," zhrnula TASR Mária Ďuricová z obchodnej akadémie, ktorá je súčasťou tejto školy. Podľa jej slov sa tiež návštevníci pýtajú na to, kde detvianski študenti cestujú v rámci vzdelávacieho programu Erasmus.



Pozrieť sa na ponuku vzdelávania prišli v utorok aj žiaci zo Základnej školy s materskou školou Alexandra Vagača v Detve. "Chcem sa dozvedieť čo najviac o školách, o ktoré mám záujem. Aký majú vzdelávací program, či poskytujú internáty," spomenula žiačka Barbora. Doplnila, že sa rozhoduje medzi viacerými možnosťami, medzi nimi napríklad pedagogická škola v Lučenci a detvianske gymnázium. Alex z rovnakej základnej školy si už ďalšiu školu vybral. "Opýtam sa, akých žiakov prijímajú a s akým priemerom známok, aké odbory vyučujú a čo mi do života dajú," informoval.



Micháliková priblížila, že centrum má v súvislosti s výberom strednej školy komplexný program pre žiakov. "Začíname v šiestom ročníku a postupne sa zameriavame na inú oblasť. Sú to sebahodnotenie i spoznávanie konkrétne povolania," poznamenala. Hodnotia aj to, či sa osobné charakteristiky spájajú s tým, čo som si žiak vybral. Podľa riaditeľky na konci majú konzultácie s deťmi aj rodičmi. Spoločne si vyhodnotia výsledky testov a hľadajú najlepšiu cestu, ako mládež pripraviť do života.