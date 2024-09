Pod Poľanu sa po roku vracajú tradičné dni mesta, prinesú aj folklór

Detva 27. septembra (TASR) - Pod Poľanu sa po roku opäť vracajú tradičné Dni mesta Detva. Podujatie počas prvého októbrového víkendu (5. - 6. 10.) prinesie folklór, jarmok, výstavu ovocia, zeleniny i koncerty. TASR o tom informoval primátor Branislav Baran.



Dodal, že program sa začne spomienkovým stretnutím pri príležitosti 80. výročia konania jedinej partizánskej prehliadky počas Slovenského národného povstania v Detve. Po ňom otvoria program, priestor budú mať tanečné súbory Rómka a Horúce srdce i spevácka skupina seniorov. Popoludní je pripravený program pre deti a večer hudobné koncerty pre dospelých.



V nedeľu budú dni mesta pokračovať svätou omšou, popoludní naplánovali organizátori záverečný program. Okrem základných a základnej umeleckej školy do neho zapoja aj špeciálne základné školy. Plánujú ho tak niesť v duchu, že Detva je mesto pre všetkých. "Robíme to v rámci inklúzie. Aby sa žiaci necítili tak, že sú vyčlenení na okraj len preto, lebo sú iní," uviedol primátor. V rámci detvianskej folklórnej nedele vystúpia ľudové kolektívy z Detvy. Samospráva pripomína, že počas dňa môžu prísť ľudia pozdraviť mesto vo svojom kroji. Podotýka, že krásu kroja alebo jeho prvku budú záujemcovia prezentovať počas nedeľného jarmoku.



Cez víkend sa návštevníci môžu prísť pozrieť aj do Podpolianskeho múzea. Otvorené budú stále expozície aj výstavy. V múzeu pokračuje expozícia, ktorej súčasťou sú fujary, gajdy, píšťalky i strunové nástroje. K dispozícii bude výstava, ktorá je pohľadom do histórie kuchyne zo zbierok Podpolianskeho múzea v Detve.



Sprievodnými podujatiami sú aj výstava a výzdoba kostola z plodov zeme i koncert sakrálnej hudby v kostole sv. Františka Assiského v Detve. Vo Vagačovom dome na Partizánskej ulici pripravujú autorskú výstavu keramickej tvorby. Vernisáž bude 4. októbra o 17.00 h. V Dome umenia Arteska na tej istej ulici bude v rovnaký deň o 19.00 h divadelná inscenácia.