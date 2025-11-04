< sekcia Regióny
Pod Poľanu sa po roku vrátila Burza stredných škôl v Detve
Na výstave v športovej hale sa prezentujú firmy zapojené do duálneho vzdelávania a 27 stredných a umeleckých škôl.
Autor TASR
Detva 4. novembra (TASR) - Pod Poľanu sa po roku vrátila Burza stredných škôl v Detve. V utorok ju môžu navštíviť žiaci 8. a 9. ročníkov základných škôl z celého Detvianskeho okresu. TASR o tom informovala Jana Micháliková, riaditeľka miestneho centra poradenstva a prevencie, ktoré akciu zorganizovalo.
Na výstave v športovej hale sa prezentujú firmy zapojené do duálneho vzdelávania a 27 stredných a umeleckých škôl. Okrem detvianskych prišli aj zo Zvolena, Banskej Bystrice, Banskej Štiavnice, Lučenca i z Poltára. „Pozitívne je, že žiaci na jednom mieste dostávajú naozaj široký prehľad o tom, čo sa dá na jednotlivých odboroch a stredných školách študovať,“ objasnila. Doplnila, že prichádzajú aj rodičia, ktorých deti si vyberajú svoju budúcu strednú školu.
Svojou činnosť ukázala aj detvianska obchodná akadémia. „Návštevníkov sa pýtame, čo by chceli robiť. U nás sa toho veľa naučia, máme dobrých učiteľov, výmenné stáže do rôznych firiem, cestujeme aj do zahraničia,“ povedal TASR študent Peter.
Pozrieť sa na ponuku vzdelávania prišli v utorok aj žiaci zo Základnej školy v Slatinských Lazoch v Detvianskom okrese. „Oslovilo ma viacero škôl a je výborné, že sme na akcii zúčastnili. Sám by som asi nešiel na dni otvorených dverí jednotlivých stredných škôl,“ zhrnul žiak Adam, ktorému sa páčia odbor kaderník, hotelová akadémia i chov koní.
Micháliková priblížila, že centrum má v súvislosti s výberom strednej školy program. „Nie je to len jednorazová práca v deviatom ročníku, začíname už v siedmom. Robíme aktivity, žiaci spoznávajú svoje silné stránky, ktoré môžu uplatniť v ďalšom štúdiu a pracovnom živote,“ podotkla s tým, že v ôsmom ročníku pokračujú spoznávaním škôl. V deviatom robia komplexnú psychologickú diagnostiku. Podľa riaditeľky na konci majú konzultácie s deťmi aj rodičmi. Spoločne si vyhodnotia výsledky testov a hľadajú najlepšiu cestu, ako mládež pripraviť do života.
