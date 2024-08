Pod Prístavným mostom otvorili záchytné parkovisko

Bratislava 8. augusta (TASR) - Hlavné mesto otvorilo v centrálnej lokalite pod Prístavným mostom v Bratislave nové záchytné parkovisko, tentoraz v koncepte "Park & Bike". Napojené je na diaľničný obchvat, rýchlostnú cestu R7 a cyklotrasu do centra mesta. K dispozícii je 107 miest na parkovanie i stanovištia bicyklov a kolobežiek. TASR o tom informovali z oddelenia komunikácie a marketingu bratislavského magistrátu.



"Dostupnosť z diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R7 ho robí ideálnym miestom pre pohodlné odstavenie vozidla a presun do centra bicyklom, kolobežkou alebo MHD," približuje magistrát s tým, že približne 300 metrov od neho sa nachádza autobusová zastávka linky 87.



Parkovanie na záchytnom parkovisku Prístavný most bude počas pracovných dní možné v čase od 5.00 h do polnoci, počas víkendov 24 hodín. Parkovacie miesta sú monitorované kamerovým systémom. Parkovanie pre návštevníkov aj rezidentov mesta je bezplatné počas celej doby prevádzky.



Nové záchytné parkovisko pribudlo k ôsmim už existujúcim záchytným parkoviskám, ktoré mesto spustilo v posledných rokoch. Návštevníci dochádzajúci do Bratislavy z okolitých miest a obcí majú k dispozícii záchytné parkoviská ešte pred vstupom do hlavného mesta, napríklad pri železničných staniciach v mestách a obciach regiónu. K dispozícii sú tiež parkoviská na vstupe do Bratislavy s možnosťou prestúpiť na verejnú dopravu.