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Pod Pustým hradom sa začína Akademický Zvolen, trvať bude do 9. júla
Festival vysokoškolských folklórnych súborov Akademický Zvolen je trvalou súčasťou kultúrno-spoločenského života tohto regiónu od roku 1973. Je súťažný.
Autor TASR
Zvolen 7. júla (TASR) - Súťažným večerom v Divadle Jozefa Gregora Tajovského (DJGT) a následným festivalovým večerom na Námestí SNP sa v utorok začína pod Pustým hradom prehliadka študentského folklóru. Ako za organizátorov informovala Bianka Dúbravská z referátu pre vonkajšie vzťahy Technickej univerzity vo Zvolene, 27. ročník Akademického Zvolena bude trvať do 9. júla.
Dodala, že sa na ňom zúčastní viacero kolektívov folkloristov zo slovenských univerzít i zo zahraničia. Medzi účastníkmi tohtoročného festivalu budú vysokoškolské folklórne súbory, ako Borievka z Košíc, domáca Poľana zo Zvolena, Mladosť z Banskej Bystrice, Zobor z Nitry i Ekonóm z Bratislavy. Ďalej sa predstaví aj Stavbár zo Žiliny. K zahraničným účastníkom budú patriť folklórne súbory z Rumunska, Nemecka, Ukrajiny i z Českej republiky. Druhý súťažný večer sa uskutoční v stredu (8. 7.), choreografie bude hodnotiť odborná porota.
TUZVO podotýka, že vyvrcholením festivalu bude vo štvrtok (9. 7.) krojovaný sprievod mestom, ktorý sa začne na Námestí SNP. Záverečný galakoncert všetkých zúčastnených súborov sa následne uskutoční v divadle.
Festival vysokoškolských folklórnych súborov Akademický Zvolen je trvalou súčasťou kultúrno-spoločenského života tohto regiónu od roku 1973. Je súťažný. Zameriava sa na rozvoj tradičných kultúrnych hodnôt slovenského ľudu v oblasti zvykov, spevu, tanca a hudby, a tiež na ich tvorivú konfrontáciu s ľudovou kultúrou iných krajín. „Akademický Zvolen je pre nás príležitosťou ukázať, že univerzita nie je len miestom vzdelávania a výskumu, ale aj priestorom pre kultúru, tradície a medzinárodné stretnutia mladých ľudí,“ uviedol rektor TUZVO Rudolf Kropil.
Dodala, že sa na ňom zúčastní viacero kolektívov folkloristov zo slovenských univerzít i zo zahraničia. Medzi účastníkmi tohtoročného festivalu budú vysokoškolské folklórne súbory, ako Borievka z Košíc, domáca Poľana zo Zvolena, Mladosť z Banskej Bystrice, Zobor z Nitry i Ekonóm z Bratislavy. Ďalej sa predstaví aj Stavbár zo Žiliny. K zahraničným účastníkom budú patriť folklórne súbory z Rumunska, Nemecka, Ukrajiny i z Českej republiky. Druhý súťažný večer sa uskutoční v stredu (8. 7.), choreografie bude hodnotiť odborná porota.
TUZVO podotýka, že vyvrcholením festivalu bude vo štvrtok (9. 7.) krojovaný sprievod mestom, ktorý sa začne na Námestí SNP. Záverečný galakoncert všetkých zúčastnených súborov sa následne uskutoční v divadle.
Festival vysokoškolských folklórnych súborov Akademický Zvolen je trvalou súčasťou kultúrno-spoločenského života tohto regiónu od roku 1973. Je súťažný. Zameriava sa na rozvoj tradičných kultúrnych hodnôt slovenského ľudu v oblasti zvykov, spevu, tanca a hudby, a tiež na ich tvorivú konfrontáciu s ľudovou kultúrou iných krajín. „Akademický Zvolen je pre nás príležitosťou ukázať, že univerzita nie je len miestom vzdelávania a výskumu, ale aj priestorom pre kultúru, tradície a medzinárodné stretnutia mladých ľudí,“ uviedol rektor TUZVO Rudolf Kropil.