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Pod Pustým hradom sa začína Zvolenský cestovateľský festival
Organizátori pripomínajú, že na návštevníkov čakajú cestovateľské prednášky, osobnosti a program pod holým nebom.
Autor TASR
Zvolen 16. júla (TASR) - Park Ľudovíta Štúra pod Pustým hradom privíta vo štvrtok prvých hostí a divákov Zvolenského cestovateľského festivalu. Trojdňové podujatie odštartuje Patrik Paulínyi, ktorý porozpráva o skúsenostiach a zážitkoch v Indii a Himalájach. Samospráva o tom informuje na svojej oficiálnej webstránke.
Organizátori pripomínajú, že na návštevníkov čakajú cestovateľské prednášky, osobnosti a program pod holým nebom. V piatok (17. 7.) bude Lucia Baranová rozprávať o svete žralokov a fascinujúcom pohľade na oceány. V sobotu (18. 7.) priblíži dvojica Peter Hliničan a Veronika Bednárová indonézsky raj.
Sprievodnými podujatiami sú výklad o miestach stredného Slovenska, predstavia sa aj lokálne organizácie. Program pripravuje aj Krajská knižnica Ľudovíta Štúra (KKĽŠ) vo Zvolene, k dispozícii budú aj kreatívne dielne, cestovateľský kvíz a výmena noseného oblečenia. Pre deti organizujú v parku maľovanie, pre dospelých oddychový priestor. V prípade nepriaznivého počasia program o 20.30 h presunú do študovne KKĽŠ vo Zvolene.
Organizátori pripomínajú, že na návštevníkov čakajú cestovateľské prednášky, osobnosti a program pod holým nebom. V piatok (17. 7.) bude Lucia Baranová rozprávať o svete žralokov a fascinujúcom pohľade na oceány. V sobotu (18. 7.) priblíži dvojica Peter Hliničan a Veronika Bednárová indonézsky raj.
Sprievodnými podujatiami sú výklad o miestach stredného Slovenska, predstavia sa aj lokálne organizácie. Program pripravuje aj Krajská knižnica Ľudovíta Štúra (KKĽŠ) vo Zvolene, k dispozícii budú aj kreatívne dielne, cestovateľský kvíz a výmena noseného oblečenia. Pre deti organizujú v parku maľovanie, pre dospelých oddychový priestor. V prípade nepriaznivého počasia program o 20.30 h presunú do študovne KKĽŠ vo Zvolene.