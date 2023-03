Pod Strečnom sa začali práce na odstraňovaní tretieho jazdného pruhu

Strečno 25. marca (TASR) – Cestári začali v sobotu s prácami na zmene vodorovného dopravného značenia na ceste pod Strečnom. Celý deväťkilometrový úsek bude dvojpruhový. Informoval o tom riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest SSC v Žiline Ivan Brečka.



"Dnešným dňom začíname odstraňovať pôvodné vodorovné dopravné značenie, ktoré nahradíme novým. Práce sa budú vykonávať v mierne obmedzenej premávke, dopravu budú vykonávať policajti a pracovníci správy ciest. Práce sa budeme snažiť vykonávať v čase čo najnižšej intenzity dopravy," doplnil Brečka s tým, že po novom nebude cesta trojpruhová, ale dvojpruhová. Jazdné pruhy budú oddelené dvojitou plnou čiarou vyplnenou zebrovaním.



Ako dodal, kompletná zmena systému dopravy v Strečnianskom priesmyku by mala byť ukončená do 20. mája. V prvej fáze odstránia staré vodorovné dopravné značenie, v druhej opravia poškodené časti vozovky a v tretej aplikujú na vozovku nové vodorovné dopravné značenie a bezpečnostné prvky. Po dokončení prác bude na začiatku úseku pod hradom Strečno a z druhej strany pri Dubnej skale zvislé dopravné značenie a svetelná signalizácia upozorňujúca na zmenu organizácie dopravy.



Podľa dopravného inžiniera Krajského dopravného inšpektorátu v Žiline Michala Svrčeka zrušenie tretieho jazdného pruhu a rozšírenie nových jazdných pruhov by malo priniesť pokojnejšiu a plynulejšiu dopravu a v prípade poruchy vozidiel dostatok priestoru na krajniciach na odstavenie vozidiel. Viac miesta bude aj pri prípadnom prejazde vozidiel záchranných zložiek.