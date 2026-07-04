Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 4. júl 2026Meniny má Prokop
< sekcia Regióny

Pod Šútovským vodopádom poranil uvoľnený kameň chrbát 43-ročnej ženy

.
Snímka zo zásahu. Foto: Webová stránka Horskej záchrannej služby.

Horskí záchranári ženu vyšetrili a ošetrili. Z chaty Vodopád žena následne pokračovala na ďalšie ošetrenie v sprievode rodinných príslušníkov.

Autor TASR
Šútovo 4. júla (TASR) - Horskí záchranári z Malej Fatry zasahovali v sobotu popoludní v oblasti Šútovského vodopádu. Uvoľnený kameň tam spôsobil zranenie 43-ročnej žene. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.

Ženu podľa horských záchranárov zasiahol kameň uvoľnený činnosťou osôb nachádzajúcich sa nad vodopádom a spôsobil jej úraz v oblasti chrbta. Horskí záchranári ženu vyšetrili a ošetrili. Z chaty Vodopád žena následne pokračovala na ďalšie ošetrenie v sprievode rodinných príslušníkov.

Upozorňuje návštevníkov hôr na práva a povinnosti osôb v horskej oblasti v zmysle zákona o Horskej záchrannej službe. Osoba, ktorá sa nachádza v horskej oblasti, je povinná správať sa tak, aby neohrozovala vlastný život, zdravie a majetok alebo život, zdravie a majetok iných osôb,“ zdôraznila HZS.
.

Neprehliadnite

Všetko o referende 2026

Program 16-finále MS v noci z piatka 3. na sobotu 4. júla

VEĽKÝ PREHĽAD: Toto je deväť referend, ktoré už majú Slováci za sebou

VIDEO: Na Slovensku sa začalo desiate referendum v histórii