Štrba 16. októbra (TASR) - Pod Tatrami by mohli pribudnúť ďalšie cyklistické trasy v rámci 4. etapy Historicko-kultúrno-prírodnej cesty okolo Tatier. Predseda Európskeho zoskupenia územnej spolupráce (EZUS) - Euroregion TATRY Štefan Bieľak pre TASR potvrdil, že cez program cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko - Slovenská republika 2021 - 2027 sa chcú uchádzať o finančné prostriedky na tri úseky.



Ide o trasy Štrba - Važec s dĺžkou viac ako dva kilometre, Štrba - Lučivná, I. etapu dlhú takmer jeden kilometer a tiež 4,3-kilometrový úsek ponad obec Ždiar až do Monkovej doliny v mestských lesoch Spišská Belá. Tie sú zároveň súčasťou kostrovej siete cyklotrás Prešovského samosprávneho kraja (PSK).



Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na výstavbu podalo EZUS v septembri, vyhodnotenie očakávajú pred letom budúceho roka. Bieľak uviedol, že spolufinancovanie schválili už aj samosprávy v Štrbe a v Spišskej Belej a tiež PSK. V prípade Štrby sú predpokladané náklady na úrovni 1,3 milióna eur. "Sú vyššie, keďže tam budú bezpečnostné zvodidlá a ochranné zábradlia takmer po celej dĺžke, pretože cyklotrasa je vedená priamo vedľa cesty III. triedy. Pribudne niekoľko nových priepustov na odvodnenie a preloží sa aj cestná priekopa za cyklotrasu," zdôvodnil Bieľak. V prípade Spišskej Belej sú náklady takmer 900.000 eur. Ide však o ceny pred verejným obstarávaním, združenie predpokladá, že náklady budú nižšie. Realizácia výstavby v prípade úspešného posúdenia žiadosti sa predpokladá koncom budúceho roku a začiatkom roku 2025.



Partnerom projektu sú aj ďalšie tri poľské "gminy" a celkové náklady sú takmer 5,1 milióna eur. Bieľak upozornil na to, že Poliaci už majú svoju časť cesty okolo Tatier v dĺžke 80 kilometrov hotovú a budujú viac-menej len menšie spojnice a doplnkovú infraštruktúru. "V našom prípade sme približne v štvrtine, chýba prepojenie Poprad - Veľká Lomnica, Lučivná - Štrba a Ždiar smerom na Osturňu, aby sa to v rámci Prešovského kraja uzavrelo," dodal Bieľak s tým, že cesta okolo Tatier prechádza ďalej cez Liptov a Oravu v Žilinskom kraji.



Prešovský kraj okrem toho naštartoval aj výstavbu cyklotrasy, ktorá spája dva národné parky - Vysoké Tatry a Slovenský raj. Krajská samospráva bude podľa Bieľaka nápomocná aj pri budovaní malého tatranského okruhu vo Vysokých Tatrách popri Ceste slobody. "Najväčší problém, ktorý pri budovaní máme, sú pozemky a majetkovo-právne vyrovnanie. Malé obce to nedokážu finančne utiahnuť," skonštatoval Bieľak.