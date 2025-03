POD TATRAMI HORÍ: Hasiči likvidujú požiar lesa a dvoch skládok odpadu

Poprad/Spišská Belá 8. marca (TASR) - Pod Tatrami stále horí na viacerých miestach. Operačná dôstojníčka Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove pre TASR potvrdila, že hasiči naďalej likvidujú požiar v katastri obce Spišská Teplica v lokalite Kozí kameň, ktorý sa rozhorel ešte v piatok (7.3.) popoludní. Horia aj dve skládky odpadu, jedna pri Poprade a druhá v katastri mesta Spišská Belá.



Operačná dôstojníčka upozornila, že oheň v lese pri Spišskej Teplici hasiči nemajú pod kontrolou. V ťažko dostupnom teréne na ploche zhruba desať hektárov horí mladý aj starý les a tiež rúbanisko. Dodala, že aj v sobotu tam okrem pozemných hasičských jednotiek bude zasahovať vrtuľník Ministerstva obrany SR. "Zasahujú tam hasičské jednotky z okresu Poprad a tak isto modul pozemného hasenia a viacero dobrovoľníkov," doplnila.



Pri požiari skládky v lokalite Úsvit neďaleko Popradu zasahujú jednotky z Levoče, Kežmarku a Popradu a na ceste sú aj členovia Záchrannej brigády z Humenného. Keďže ide o požiar odpadu, likvidácia bude podľa operačnej dôstojníčky trvať dlhšie, a to aj za použitia autonómnych dýchacích prístrojov. "Ešte to nie je lokalizované, požiar bol nahlásený krátko po 4.00 hodine," podotkla.



V Spišskej Belej horí smetisko. Zasahujú tam hasiči z Kežmarku a na ceste sú aj dobrovoľníci z okresu. Mesto ešte v piatok na sociálnej sieti informovalo, že skládka sa vznietila pri vypaľovaní medze pri trati a požiar sa rýchlo šíril. "Rozšírenie požiaru do mesta zatiaľ nehrozí," ubezpečila samospráva. Zároveň upozornila, že pri zmene smeru vetra môže byť v meste cítiť štipľavý dym.