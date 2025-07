Pod Tatrami sa bude oslavovať

Podujatie je podporené Národnou organizáciou pre propagáciu cestovného ruchu Slovenskej republiky – SLOVAKIA TRAVEL. Hlavným poslaním a prioritou národnej organizácie SLOVAKIA TRAVEL je propagovať Slovensko ako atraktívnu dovolenkovú destináciu tak na domácom ako aj zahraničnom trhu.



Bratislava 29. júla (OTS) - Malebné stredisko Bachledka a obec Ždiar sa v dňoch 8. až 10. augusta 2025 prezlečú do tradičného šatu! Pod Chodníkom korunami stromov sa uskutoční 29. ročník Goralských folklórnych slávností , ktoré tento rok nesú ešte silnejšie posolstvo. Rok 2025 je pre goralskú komunitu historický – Gorali boli oficiálne uznaní za národnostnú menšinu na území Slovenskej republiky. Tento významný míľnik bude oslávený dôstojným spôsobom – bohatým kultúrnym programom, vystúpeniami domácich i zahraničných súborov a najmä hviezdnymi koncertmi priamo v srdci Belianskych Tatier.Gorali, miestni umelci a folklórne skupiny z troch strán Tatier, návštevníkom slávností priblížia svoju kultúru, históriu a remeslá. Okrem autentickej miestnej atmosféry sa môžu návštevníci tešiť na hviezdny program.Ikona slovenskej hudobnej scény Richard Müller vystúpi na hlavnom pódiu pod holým nebom s výhľadom na Belianske Tatry. Spevák s nezameniteľným hlasom a charizmou, ktorý patrí medzi najvýraznejšie osobnosti slovenskej hudby prinesie výber svojich najväčších hitov v jedinečnej atmosfére horského prostredia. Jeho vystúpenie v Bachledke bude viac než len koncert – bude to hudobná výpoveď, ktorá v sebe nesie emóciu, poctu životu i jeho melanchóliám, ale aj nádej a silu piesní, ktoré nás sprevádzali desaťročia.Koncert Richarda Müllera bude vrcholom piatkového večera, ktorý jednoducho musíte zažiť.Okrem Richarda Müllera sa v piatok predstaví aj kapela Gladiator, ktorá roztancuje Bachledku svojimi najznámejšími piesňami. O folklórnu zložku dňa sa postará legendárny FS Železiar.Sobota bude patriť emotívnemu návratu k zlatým časom slovenskej populárnej hudby. Skupina The Duchons vzdá hold nesmrteľnej tvorbe legendárneho Karola Duchoňa v energickej a autentickej show plnej nezabudnuteľných melódií.Ich vystúpenie nie je len koncertom – je to pocta slovenskej hudobnej legende, ktorá spája ľudí naprieč generáciami, presne tak, ako to robí aj goralská kultúra.Silu ženského hlasu prinesie Katka Knechtová, ktorá svojim vystúpením spojí súčasnú hudbu s jemnými folklórnymi prvkami, dokonale zapadajúcimi do prostredia pod Tatrami.Z poľskej strany Tatier prinesie goralskú autentickú energiu a tradíciu súbor Zespół TerazMy.Kultúrnym vrcholom slávností bude nedeľný program pod taktovkou miestnych folklórnych súborov, ktoré ukážu pestrosť a hrdosť goralskej kultúry v jej tradičnej podobe. Program odštartuje slávnostnou svätou omšou a pokračovať bude pestrým vystúpením skupín ako FS Goral zo Ždiaru, DFS Goralik zo Ždiaru, DFS Ždiaranček zo Ždiaru, FS Kicora z Lendaku, DFS Slonecko z Lendaku, FS Maguranka zo Spišskej Starej Vsi, FS Goral zo Suchej Hory, Zespół regionalny „Podhale Grupa Spiska“ z Jurgowa a FS Magura z Kežmarku.Deti čakajú obľúbené vystúpenia PACI PAC, Zahrajka či Vodníkovcov, kreatívne dielne, hospodárske zvieratká, ktoré budú môcť aj nakŕmiť, ale aj možnosť osedlať si goralského valacha. Remeselníci predvedú tradičné techniky a rezbári vytvoria nové sochy goralských postáv – k už známym slameným postavám pred Chodníkom korunami stromov pribudnú ďalšie diela.Oslava uznania goralov ako menšiny a silné hudobné mená ako Richard Müller či The Duchons – to všetko vo výške takmer 1200 m n. m. v nádhernom prostredí Bachledky.Či už ste z regiónu alebo len plánujete výlet pod Tatry, tento víkend bude patriť Goralskej kultúre a nezabudnuteľným momentom.Nevynechajte slávnosti, ktoré spájajú tradíciu s hudobným zážitkom! Ubytujte sa v obci Ždiar cez portál VACATION ŽDIAR a zažite toto jedinečné podujatie!