Pod Tatrami sa opäť pobeží na boso

Veľká Lomnica 27. júla (TASR) - Vo Veľkej Lomnici v okrese Kežmarok sa opäť pobeží na boso. Už o niekoľko týždňov na tamojšom golfovom ihrisku odštartuje druhý ročník podujatia, na ktorom si budú môcť účastníci vyskúšať netradičný, avšak stále populárnejší formát behu. TASR o tom informovala organizátorka Barbora Ogurčáková s tým, že Beh na boso Tatry 2025 sa pobeží 17. augusta a online registráciu spustili nedávno.



„Podujatie, ktoré je určené pre deti, dospelých, začiatočníkov aj skúsených športovcov, ponúkne zdravý pohyb, rodinnú atmosféru a výnimočný športový zážitok - a to všetko naboso, priamo pod tatranskými štítmi. Všetci účastníci sa môžu tešiť na mäkký vykosený golfový trávnik, krásne výhľady, príjemné zázemie a pestrý sprievodný program,“ priblížila Ogurčáková.



Bežať sa bude v niekoľkých disciplínach, deti si zmerajú sily na 250-metrovej trati, rodiny odbehnú kilometer a hlavné preteky sú dlhé päť kilometrov. Trať pritom vedie po časti golfového areálu, kde sa hrá aj footgolf - cez mosty, mierne kopce a otvorené lúky. Niektoré úseky budú prekryté kobercom.



Podujatie má aj dobročinný rozmer, keďže výťažok z tomboly bude venovaný na podporu rehabilitácií a terapií pre štyri deti so zdravotným znevýhodnením z podtatranského regiónu. „Náš cieľ nie je len šport, ale aj solidarita. Vďaka návštevníkom môžeme opäť pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú,“ dodala Juliana Bajtošová z organizačného tímu. Pripravené sú aj sprievodné aktivity pre deti i dospelých.



Organizátori Barbora a Slavomír Ogurčákovci našli inšpiráciu v pražskom podujatí, ktoré sa teší 16-ročnej tradícii a patrí medzi najväčšie „barefoot“ preteky v regióne. Ich snahou je priniesť podobnú komunitnú atmosféru aj na Slovensko. Upozorňujú, že beh na boso prináša mnoho benefitov - zlepšuje držanie tela, posilňuje chodidlá a znižuje riziko zranení vďaka prirodzenejšiemu štýlu behu.