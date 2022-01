Pod Tatrami si prevzali vlajku Európskeho mesta športu 2022

Kežmarok 31. januára (TASR) - V Kežmarku si v pondelok zástupcovia mesta slávnostne prevzali vlajku Európskeho mesta športu 2022 z rúk komisárky ACES Europe (Asociácia európskych miest športu pri Európskej únii) Andrey Junger. Kežmarok získal titul v kategórii do 25.000 obyvateľov. "Mesto sa medzinárodne zviditeľní a môže získať vyššiu podporu pre šport zo štátneho aj privátneho sektora v ekonomickom zmysle. Bude súčasťou najväčšej siete ocenených miest v oblasti športu v Európe, s ktorými si môže zdieľať skúsenosti," objasnila Junger.



Projekt podľa nej zároveň prináša možnosť vytvárania bilaterálnych dohôd a spoluprác medzi ocenenými mestami s možnosťou participovať v rôznych európskych grantoch. "Kežmarčania tiež budú súčasťou športových kongresov a konferencií, ktoré ročne organizujeme," doplnila Junger, jedna z deviatich kmeňových členov ACES Europe.



Cieľom tamojšej samosprávy pre tento rok je realizovať rôzne športové akcie a rozhýbať tak nielen obyvateľov, ale aj návštevníkov mesta. "Viac sa povenujeme aj vzdelávaniu o zdravej výžive a životnom štýle. Byť Európskym mestom športu nie je pre nás len o vrcholovom športe, ale o aktívnom pohybe všetkých ľudí bez rozdielu," uviedol primátor Kežmarku Ján Ferenčák.



Okrem zviditeľnenia na medzinárodnom športovom poli majú držitelia titulu, o ktorého udelení rozhoduje ACES Europe, otvorenejšiu cestu pri snahe získať financie z eurofondov. Jedným z cieľov samosprávy je tento rok prioritne použiť finančné prostriedky z rôznych rozpočtových kapitol na podporu športových aktivít a obnovu športovísk. Týka sa to profesionálneho aj amatérskeho športu.



V januári sa začalo s rekonštrukciou telocvične v Mestskej športovej hale Vlada Jančeka s cieľom vytvoriť optimálne podmienky na organizáciu športových súťaží na celoštátnej úrovni v karate, stolnom tenise, športovom tanci či lukostreľbe. Celkový rozpočet je v tomto prípade takmer 351.000 eur, z čoho schválená dotácia tvorí polovicu. Samospráva tiež podala projekt na rekonštrukciu športového zázemia futbalového štadióna s celkovým rozpočtom viac ako 66.000 eur, pričom spolufinancovanie mesta je na úrovni 25 percent. V pláne je aj výstavba nového detského ihriska, tartanovej dráhy a príprava podkladov na vybudovanie nového futbalového štadióna.



Sprievodnou aktivitou v rámci otvorenia Európskeho mesta športu bude v stredu 2. februára o 18.30 h premietanie filmu Premena v kine Iskra spojené s diskusiou s trénerom a tvorcom snímky Matúšom Špirkom. Začiatkom februára mesto Kežmarok spúšťa aj vlastné podcasty, v ktorých bude informovať o aktuálnom dianí a sprostredkovávať rozhovory so zaujímavými osobnosťami nielen zo sveta športu.