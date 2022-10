Pod Tatrami vyložili kamión humanitárnej pomoci z Nemecka

Poprad 24. októbra (TASR) - Kamión humanitárnej pomoci z Nemecka v pondelok priviezol do Popradu potraviny, hygienické potreby a ďalší materiál pre odídencov z Ukrajiny, ale aj miestnych ľudí, ktorí sú v sociálnej núdzi. Hubert Zeltsperger z Junge Leute helfen (Mladí ľudia pomáhajú) uviedol, že už viac ako 30 rokov sa snažia pomáhať ľuďom najmä v balkánskych krajinách a spolupracujú s tamojšími charitatívnymi organizáciami. Tentoraz sa rozhodli svoju pomoc nasmerovať aj na Slovensko.



"Vieme, aká je tu u vás situácia v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Máme skúsenosti napríklad z Kosova, kde na začiatku všetci využívali mediálnu vlnu a poskytovali tej pomoci najviac. Vedeli sme, že to časom ustúpi a pomoci bude postupne menej, preto sme sa rozhodli prísť teraz," priblížil Zeltsperger.



Dobrovoľník Jaroslav Tlučák, ktorý Nemcov na Slovensku sprevádza, dodal, že v kamióne priviezli základné potraviny ako cukor, múka, cestoviny, ryža a nápoje. Okrem toho sú súčasťou dodávky aj hygienické potreby a tri palety oblečenia, ktoré vyzbierali od dobrodincov z okolia Mníchova. "Je to asi viac ako 15 ton potravín v hodnote približne 20.000 eur," dodal. Dá sa podľa neho očakávať, že ďalšia humanitárna pomoc prostredníctvom tejto organizácie príde na Slovensko aj pred Vianocami.



V súčasnosti na Slovensku funguje už 23 centier podpory pre odídencov z Ukrajiny. Ľuďom v núdzi pomáhajú integrovať sa do spoločnosti, poskytujú pomoc pri hľadaní ubytovania, práce, pri nájdení školy, škôlky, a medzi ich agendu patrí aj vybavovanie rôznych dokumentov na úradoch. Zároveň poskytujú humanitárnu pomoc, jazykové kurzy či voľnočasové aktivity.



V Poprade funguje Centrum podtatranskej pomoci Ukrajine pod gesciou Spišskej katolíckej charity na Nábreží Majstra Pavla už niekoľko mesiacov. Jeho koordinátorka Mária Hujsiová uviedla, že pre Ukrajincov organizujú aj rôzne krúžky, poskytujú im psychologickú pomoc či služby denného centra pre deti. "Niektorí odídenci sa už aj vrátili na Ukrajinu, takže je ich menej, ale chodia si pre humanitárnu pomoc pravidelne. Okrem Spišskej katolíckej charity nám pomoc poskytujú aj dobrodinci, tých je tiež menej, ale stále sa nájdu," zhodnotila Hujsijová s tým, že aktuálne najviac potrebujú plienky, drogériu, prací prášok, múku, cukor a mlieko.