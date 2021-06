Pod Urpínom sa pokračuje v prípravách k zisku titulu Mesto kultúry

Banská Bystrica 18. júna (TASR) – Mesto Banská Bystrica, ktoré postúpilo do druhého kola v rámci kandidatúry na titul Mesto kultúry 2022, robí všetko pre to, aby ho získalo. Robotnícky dom je v poslednom období miestom stretnutí ľudí, zapojených do tohto projektu. Verejnosť sa práve tam dozvie všetky podrobnosti na prezentácii, ktorá sa uskutoční 28. júna o 17.00 h.



„Pre Banskú Bystricu je to veľká výzva. Program je originálny a je nastavený veľmi dobre. Verím, že sa podarí zosieťovať čo najviac aktérov, ktorí prejavia záujem pomôcť pri príprave projektu. Teší ma, že na stretnutiach sa zúčastňujú aj zástupcovia našich odborných útvarov, ktorí majú snahu podať pomocnú ruku, naučiť sa niečo nové a zapojiť sa,“ reagoval v piatok banskobystrický primátor Ján Nosko.



Na spoločných stretnutiach sa schádzajú členovia programovej rady, koordinátori projektu i zamestnanci magistrátu z odboru sociálnych vecí, oddelenia odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev, oddelenia kultúry, oddelenia územného plánovania a architekta mesta, ekonomického odboru či oddelenia cestovného ruchu a komunikácie.



„Banská Bystrica má svoje bohatstvo v histórii, ale aj v architektúre, je to miesto žijúce rôznorodou kultúrou. Projekt v rámci našej kandidatúry na titul Mesto kultúry vyťahuje na povrch potenciál, ktorý je u nás skrytý, a ukladá ho do netradičných foriem. Ide nám o prepojenie umenia s každodennými vecami, napríklad stretávaním sa ľudí, ale i infraštruktúrou a životným prostredím. Projekt stavia na myslení o meste," priblížil Slavo Sochor, člen programovej rady projektu.