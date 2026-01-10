Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pod Veľkou Račou si 52-ročná skialpinistka poranila ruku

Na snímke vozidlo Horskej záchrannej služby (HZS) a ich špeciálne vycvičený pes. Foto: TASR - Miroslava Mlynárová

Horskí záchranári ženu vyšetrili, podali jej medikamentóznu liečbu a poranenú končatinu jej zafixovali.

Autor TASR
Oščadnica 10. januára (TASR) - Traja horskí záchranári z oblastného strediska Horskej záchrannej služby (HZS) Kysuce-Oščadnica zasahovali v sobotu popoludní pod Veľkou Račou. Zranenie ruky tam po páde utrpela 52-ročná slovenská skialpinistka. Informovala o tom HZS na svojej webovej stránke.

Horskí záchranári ženu vyšetrili, podali jej medikamentóznu liečbu a poranenú končatinu jej zafixovali. Následne ju pomocou saní a snežného skútra transportovali na Dedovku, odkiaľ na vlastnú žiadosť pokračovala v sprievode blízkych na ďalšie vyšetrenie do nemocnice.
