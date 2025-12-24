< sekcia Regióny
Pod vianočným stromčekom si deti nájdu 180 splnených knižných prianí
Od roku 2004 doteraz sa pomocou tohto projektu podarilo darovať 2406 kníh.
Autor TASR
Banská Bystrica 24. decembra (TASR) - Aj tento rok si deti zo sociálne odkázaných, mnohopočetných rodín a rodín v ťažkej životnej situácii nájdu pod vianočným stromčekom vytúženú knihu. Štedrí darcovia splnili 180 knižných prianí v celkovej hodnote viac ako 3000 eur. TASR o tom informovala správkyňa banskobystrickej Komunitnej nadácie Zdravé mesto Zuzana Sloboda Szabóová, ktorá v predvianočnom čase zorganizovala už 20. ročník projektu Daruj knihu deťom.
„Komunitná nadácia Zdravé mesto už 20 rokov pomáha plniť detské knižné priania. Hoci žijeme v ťažkej a neistej dobe, opäť sa nám vďaka štedrým darcom podarilo splniť každé jedno detské knižné želanie,“ konštatovala Sloboda Szabóová.
Knižku tak dostanú všetky deti, ktorých priania nadácia zozbierala v spolupráci s mimovládnymi neziskovými organizáciami Atrium, Návrat, Creativas made, Akčné rodiny, Centrom dobrovoľníctva, Materským centrom Mamina, centrom Dorka a klubom Pathfinder.
„Pri príprave nám pomáhali aj dobrovoľníčky z Centra dobrovoľníctva. Vďaka skvelej kníhkupkyni, ktorá robila všetko pre zabezpečenie každej jednej knižky, a dobrosrdečným ľuďom, ktorí ich kúpili, si knihu pod stromčekom skutočne nájdu všetky deti,“ dodala Sloboda Szabóová.
Od roku 2004 doteraz sa pomocou tohto projektu podarilo darovať 2406 kníh.
„Komunitná nadácia Zdravé mesto už 20 rokov pomáha plniť detské knižné priania. Hoci žijeme v ťažkej a neistej dobe, opäť sa nám vďaka štedrým darcom podarilo splniť každé jedno detské knižné želanie,“ konštatovala Sloboda Szabóová.
Knižku tak dostanú všetky deti, ktorých priania nadácia zozbierala v spolupráci s mimovládnymi neziskovými organizáciami Atrium, Návrat, Creativas made, Akčné rodiny, Centrom dobrovoľníctva, Materským centrom Mamina, centrom Dorka a klubom Pathfinder.
„Pri príprave nám pomáhali aj dobrovoľníčky z Centra dobrovoľníctva. Vďaka skvelej kníhkupkyni, ktorá robila všetko pre zabezpečenie každej jednej knižky, a dobrosrdečným ľuďom, ktorí ich kúpili, si knihu pod stromčekom skutočne nájdu všetky deti,“ dodala Sloboda Szabóová.
Od roku 2004 doteraz sa pomocou tohto projektu podarilo darovať 2406 kníh.