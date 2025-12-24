Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pod vianočným stromčekom si deti nájdu 180 splnených knižných prianí

.
Od roku 2004 doteraz sa pomocou tohto projektu podarilo darovať 2406 kníh.

Autor TASR
Banská Bystrica 24. decembra (TASR) - Aj tento rok si deti zo sociálne odkázaných, mnohopočetných rodín a rodín v ťažkej životnej situácii nájdu pod vianočným stromčekom vytúženú knihu. Štedrí darcovia splnili 180 knižných prianí v celkovej hodnote viac ako 3000 eur. TASR o tom informovala správkyňa banskobystrickej Komunitnej nadácie Zdravé mesto Zuzana Sloboda Szabóová, ktorá v predvianočnom čase zorganizovala už 20. ročník projektu Daruj knihu deťom.

„Komunitná nadácia Zdravé mesto už 20 rokov pomáha plniť detské knižné priania. Hoci žijeme v ťažkej a neistej dobe, opäť sa nám vďaka štedrým darcom podarilo splniť každé jedno detské knižné želanie,“ konštatovala Sloboda Szabóová.

Knižku tak dostanú všetky deti, ktorých priania nadácia zozbierala v spolupráci s mimovládnymi neziskovými organizáciami Atrium, Návrat, Creativas made, Akčné rodiny, Centrom dobrovoľníctva, Materským centrom Mamina, centrom Dorka a klubom Pathfinder.

Pri príprave nám pomáhali aj dobrovoľníčky z Centra dobrovoľníctva. Vďaka skvelej kníhkupkyni, ktorá robila všetko pre zabezpečenie každej jednej knižky, a dobrosrdečným ľuďom, ktorí ich kúpili, si knihu pod stromčekom skutočne nájdu všetky deti,“ dodala Sloboda Szabóová.

.

