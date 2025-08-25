Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
POD VPLYVOM DROG: Narazil so policajného auta

Policajná snímka. Foto: Polícia SR - Žilinský kraj

Autor TASR
Dolný Kubín 25. augusta (TASR) - Do stojaceho policajného auta narazilo v Dolnom Kubíne BMW M550, ktorého 40-ročný vodič si po zastavení policajtmi presadol na zadné sedadlá, pričom nezabezpečil vozidlo proti pohybu. Žilinská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



Policajti z Pohotovostnej motorizovanej jednotky Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline skontrolovali muža, ktorý bol vo vozidle sám. „Dychová skúška bola negatívna, ale orientačný test na požitie iných návykových látok bol pozitívny na metamfetamín a amfetamín. Ďalej pri kontrole zistili, že vodič má súdom uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá,“ podotkla polícia.

Pri tejto udalosti k zraneniu osôb nedošlo. Vodičovi obmedzili osobnú slobodu a v súčasnej dobe čelí obvineniu z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia, dodala polícia.
