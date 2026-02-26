Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
POD VPLYVOM: Na Vajnorskom nadjazde spôsobil zrážku troch áut

Miesto nehody. Foto: Polícia

Policajti vodiča zadržali, poverený príslušník začal trestné stíhanie pre trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

Autor TASR
Bratislava 26. februára (TASR) - Stredajšiu (25. 2.) zrážku troch vozidiel na Vajnorskom nadjazde v Bratislave spôsobil šofér s vyše dvomi promile. Informuje o tom bratislavská polícia.

„Podľa doposiaľ zistených informácií 49-ročný vodič nedodržal bezpečnú vzdialenosť za vozidlom idúcim pred ním, následkom čoho do tohto vozidla narazil. To sa navyše posunulo do ďalšieho stojaceho vozidla,“ uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Katarína Bartošová. Pri nehode nedošlo k zraneniam, materiálne škody sa odhadujú na 3300 eur.

„Vodičovi, ktorý nehodu spôsobil, namerali pri dychovej skúške 2,02 promile,“ oznámila Bartošová. Policajti vodiča zadržali, poverený príslušník začal trestné stíhanie pre trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. „Za tento čin hrozí páchateľovi v prípade preukázania viny pred súdom trest odňatia slobody vo výške až na jeden rok,“ dodala policajná hovorkyňa.

