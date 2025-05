Pod vplyvom: Odhalili zdrogovaného šoféra

Bratislava 5. mája (TASR) - Bratislavská polícia odhalila v piatok (2. 5.) v obci Kostolište v okrese Malacky 53-ročného šoféra pod vplyvom omamných látok. Na mieste mu zadržala vodičský preukaz a zakázala ďalšiu jazdu. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková s tým, že o ďalšom postupe rozhodne správny orgán.



„Policajti počas hliadkovej činnosti spozorovali motorové vozidlo, ktorého vodič pri vjazde do obce začal viditeľne brzdiť. Nefunkčné ľavé brzdové svetlo sa rozhodla hliadka skontrolovať zastavením vodiča. Pri kontrole bol vodič podrobený dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Počas komunikácie s vodičom hliadka zistila, že konzumácia omamných a psychotropných látok by už dlhšiu dobu nemala byť zahrnutá v jedálničku vodiča. Skríningový test na drogy potvrdil však čosi iné,“ priblížila.



Test u vodiča preukázal pozitivitu na amfetamín a metamfetamín. „Následne bol podrobený toxikologickému vyšetreniu v nemocnici, ktoré potvrdilo výsledok skríningového testu a ďalšej omamnej a psychotropnej látky, a to extázy,“ dodala hovorkyňa.