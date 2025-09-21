Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pod vrcholom Minčol pomáhali záchranári vyčerpanému ultratrailistovi

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Bežec bol pod vrcholom Minčol, pociťoval nevoľnosť a bol vyčerpaný.

Autor TASR
Martin 21. septembra (TASR) - Horskí záchranári z Oblastného strediska Veľká Fatra zasahovali v sobotu (20. 9.) večer v Lúčanskej Malej Fatre. Pomáhali 26-ročnému ultratrailistovi. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.

Bežec bol pod vrcholom Minčol, pociťoval nevoľnosť a bol vyčerpaný. Horskí záchranári muža na mieste vyšetrili, ošetrili, podali mu medikamentóznu liečbu a transportovali ho nosidlami a terénnym vozidlom HZS do Martina, kde si ho do starostlivosti prevzali zdravotní záchranári.
