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Pod vrstvami omietok Hlohovského zámku našli vzácne maľby
V pánskom salóne reštaurátori odkryli pôvodnú nástropnú maľbu a vo veľkom spoločenskom salóne sa pod mladšími vrstvami výzdoby objavili ešte staršie nástenné maľby zo začiatku 19. storočia.
Autor TASR
Hlohovec 9. novembra (TASR) - Rekonštrukcia druhého nadzemného podlažia Hlohovského zámku odkryla pod vrstvami omietok vzácne maľby, historické tapety aj tajné dvere. V súčasnosti pokračujú reštaurátorské a sanačné práce na stenách a stropoch, obnova pôvodných drevených prvkov a podláh, ako aj stavebné prípravy na novú elektroinštaláciu. Mesto Hlohovec o tom informovalo na svojom webe.
V pánskom salóne reštaurátori odkryli pôvodnú nástropnú maľbu a vo veľkom spoločenskom salóne sa pod mladšími vrstvami výzdoby objavili ešte staršie nástenné maľby zo začiatku 19. storočia. „Fragmenty ornamentov, dekoratívnych lemov a motívov pripomínajúcich textilné drapérie naznačujú, aké honosné a umelecky hodnotné boli kedysi tieto priestory,“ priblížilo mesto.
Jedným z najzaujímavejších objavov sú nenápadné dvere, ktoré kedysi spájali reprezentatívny salón so skrytou úzkou a tmavou chodbičkou vedúcou do prikurovacej komory. „Takéto riešenie umožňovalo obsluhovať vykurovanie bez narušenia pohodlia a súkromia šľachty. Dvere boli počas rekonštrukcie demontované, no po obnove sa vrátia na svoje pôvodné miesto,“ doplnila samospráva.
Cenným nálezom sú aj zachované fragmenty historických tapiet so zvieracími motívmi, ktoré pravdepodobne pochádzajú z Francúzska. Prekvapením boli aj dobové noviny objavené pod historickými tapetami, ktoré slúžili ako podklad pri ich lepení. Medzi nálezmi sú napríklad rakúske či španielske noviny.
Cieľom je vrátiť vybraným miestnostiam podobu, akú mali približne pred 100 rokmi. Reštaurátori obnovia pôvodné drevené parkety, drevené obloženie stien, stropnú výzdobu a podľa zachovaných fragmentov zrekonštruujú historické tapety. Do interiéru sa má vrátiť aj veľké nástenné zrkadlo a dobovému charakteru miestnosti sa prispôsobí luster. Obnova v celkovej hodnote takmer 1,5 milióna eur sa začala v júli 2026. Financovaná je hlavne z eurofondov.
V pánskom salóne reštaurátori odkryli pôvodnú nástropnú maľbu a vo veľkom spoločenskom salóne sa pod mladšími vrstvami výzdoby objavili ešte staršie nástenné maľby zo začiatku 19. storočia. „Fragmenty ornamentov, dekoratívnych lemov a motívov pripomínajúcich textilné drapérie naznačujú, aké honosné a umelecky hodnotné boli kedysi tieto priestory,“ priblížilo mesto.
Jedným z najzaujímavejších objavov sú nenápadné dvere, ktoré kedysi spájali reprezentatívny salón so skrytou úzkou a tmavou chodbičkou vedúcou do prikurovacej komory. „Takéto riešenie umožňovalo obsluhovať vykurovanie bez narušenia pohodlia a súkromia šľachty. Dvere boli počas rekonštrukcie demontované, no po obnove sa vrátia na svoje pôvodné miesto,“ doplnila samospráva.
Cenným nálezom sú aj zachované fragmenty historických tapiet so zvieracími motívmi, ktoré pravdepodobne pochádzajú z Francúzska. Prekvapením boli aj dobové noviny objavené pod historickými tapetami, ktoré slúžili ako podklad pri ich lepení. Medzi nálezmi sú napríklad rakúske či španielske noviny.
Cieľom je vrátiť vybraným miestnostiam podobu, akú mali približne pred 100 rokmi. Reštaurátori obnovia pôvodné drevené parkety, drevené obloženie stien, stropnú výzdobu a podľa zachovaných fragmentov zrekonštruujú historické tapety. Do interiéru sa má vrátiť aj veľké nástenné zrkadlo a dobovému charakteru miestnosti sa prispôsobí luster. Obnova v celkovej hodnote takmer 1,5 milióna eur sa začala v júli 2026. Financovaná je hlavne z eurofondov.