< sekcia Regióny
Pod zimnú údržbu v Žiari nad Hronom sa podpísalo premenlivé počasie
Premenlivé počasie spôsobuje, že kým jeden deň je zima a veľa snehu, na druhý deň po ňom neostane v uliciach ani stopa. V nočnom čase zase býva niekedy primrznuté.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 20. februára (TASR) - Tohtoročná zima priniesla do Žiaru nad Hronom premenlivé počasie aj veľa snehu, čo sa podľa riaditeľa mestských Technických služieb Igora Rozenberga podpísalo aj pod zimnú údržbu ciest a chodníkov v meste. O silnej zime podľa jeho slov svedčí aj fakt, že spoločnosť už dvakrát dopĺňala zásoby posýpacieho materiálu.
Ako Rozenberg skonštatoval, zima takého charakteru v Žiari nad Hronom dlho nebola. Premenlivé počasie spôsobuje, že kým jeden deň je zima a veľa snehu, na druhý deň po ňom neostane v uliciach ani stopa. V nočnom čase zase býva niekedy primrznuté.
Takéto premenlivé počasie je podľa jeho slov veľkou skúškou aj pre dispečerov, ktorí musia správne odhadnúť situáciu. Zo štyroch sú dvaja služobne mladší a s takouto situáciou sa v priebehu posledných rokov nestretli. Podľa Rozenberga sa tak potom stáva, že situáciu vyhodnotia úplne odlišne a objavia sa sťažnosti od ľudí buď na neposypané ulice, alebo naopak na chodníky plné štrku. „Bolo by lepšie, keby každá zima bola takáto, aby sa to ľudia naučili,“ poznamenal Rozenberg.
O tohtoročnej silnej zime podľa jeho slov svedčí aj fakt, že mestská spoločnosť už dvakrát dopĺňala materiál potrebný na údržbu. „Ak zimy budú pokračovať takto ďalej, tak budeme aj my na to lepšie pripravení. Je veľmi ťažké predvídať, keď nemáme permanentnú zimu, keď je teplo a zrazu je v noci mínus päť stupňov Celzia, rosa a začne sa šmýkať,“ skonštatoval a dodal, že na zimnú údržbu využívajú sedem až desať kusov techniky, ktoré sú monitorované prostredníctvom špeciálneho systému.
Ako Rozenberg skonštatoval, zima takého charakteru v Žiari nad Hronom dlho nebola. Premenlivé počasie spôsobuje, že kým jeden deň je zima a veľa snehu, na druhý deň po ňom neostane v uliciach ani stopa. V nočnom čase zase býva niekedy primrznuté.
Takéto premenlivé počasie je podľa jeho slov veľkou skúškou aj pre dispečerov, ktorí musia správne odhadnúť situáciu. Zo štyroch sú dvaja služobne mladší a s takouto situáciou sa v priebehu posledných rokov nestretli. Podľa Rozenberga sa tak potom stáva, že situáciu vyhodnotia úplne odlišne a objavia sa sťažnosti od ľudí buď na neposypané ulice, alebo naopak na chodníky plné štrku. „Bolo by lepšie, keby každá zima bola takáto, aby sa to ľudia naučili,“ poznamenal Rozenberg.
O tohtoročnej silnej zime podľa jeho slov svedčí aj fakt, že mestská spoločnosť už dvakrát dopĺňala materiál potrebný na údržbu. „Ak zimy budú pokračovať takto ďalej, tak budeme aj my na to lepšie pripravení. Je veľmi ťažké predvídať, keď nemáme permanentnú zimu, keď je teplo a zrazu je v noci mínus päť stupňov Celzia, rosa a začne sa šmýkať,“ skonštatoval a dodal, že na zimnú údržbu využívajú sedem až desať kusov techniky, ktoré sú monitorované prostredníctvom špeciálneho systému.