Košice podali žiadosť o povolenie na rekonštrukciu kina Družba

Košice 24. januára (TASR) - Žiadosť o stavebné povolenie na rekonštrukciu bývalého kina Družba v Košiciach odovzdali v piatok na Spoločnom stavebnom úrade v Bidovciach zástupcovia mesta Košice a občianskeho združenie (OZ) Chi3. Považujú to za jeden z míľnikov na ceste za oživením chátrajúceho objektu.



Ako z OZ uviedol Igor Timko, projektová dokumentácia je spracovaná aj s pripomienkami. Rozhodnutie zo stavebného úradu očakávajú v blízkej dobe. Zároveň pripomenul, že následne ich čakajú ďalšie procesy ako napríklad podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu či verejné obstarávanie. "Verím, že rok 2025 bude v znamení vykročenia k reálnym zdrojom, aby sme v roku 2026 mohli začať kopať, opravovať a realizovať to, čo je na papieri," povedal s tým, že OZ splnilo zatiaľ všetko, k čomu sa zaviazalo v nájomnej zmluve a platia aj určené lehoty. Podľa zmluvy by mali byť rekonštrukčné práce hotové do začiatku februára 2029. Pripomenul, že peniaze na projektovú dokumentáciu sa podarilo získať z externých zdrojov.



"Dať dokopy projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie so všetkými vyjadreniami je naozaj obrovský míľnik. Dnes chceme odovzdať odkaz, že tento projekt nespí. Každodenne sa mu venujeme a tak budeme robiť aj naďalej," povedal primátor Jaroslav Polaček.



Za dôležité považuje aj schválenie projektu Kooperačnou radou udržateľného mestského rozvoja (UMR) Košice, o čom sa rozhodne na jej zasadnutí v polovici februára. "Verím, že kooperačná rada tomuto projektu fandí a schválime ďalšie zdroje už na budúcu realizáciu. Mesto Košice v zámere pripravilo sumu šesť miliónov eur na to, aby sme tento projekt výrazne mohli posunúť," dodal.



OZ má objekt bývalého kina Družba a súvisiace pozemky v nájme od mesta Košice od februára 2022. Ikonická oválna stavba z roku 1973 sa má premeniť na multifunkčné kultúrne centrum so zachovaním pôvodného vonkajšieho vzhľadu. Odhad nákladov na stavebné práce v zmysle projektu je na úrovni okolo desať miliónov eur. V kine sa poslednýkrát premietalo v roku 2002. Od roku 2009 v budove nebol žiaden nájomca a chátra. Objekt je zapísaný v zozname pamätihodností mesta Košice.