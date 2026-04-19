Podarilo sa vyčistiť miesto zrážky vetroňov nad vrchom Borišov
Tragická zrážka si 12. apríla vyžiadala život 65-ročného pilota poľskej národnosti.
Autor TASR
Martin 19. apríla (TASR) - V priebehu soboty (18. 4.) sa podarilo úspešne odstrániť trosky dvoch vetroňov po minulotýždňovej zrážke nad vrchom Borišov vo Veľkej Fatre v okrese Martin. Tragická zrážka si 12. apríla vyžiadala život 65-ročného pilota poľskej národnosti. Žilinská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Napriek tomu, že išlo o veľmi ťažko dostupný a členitý terén, vďaka nasadeniu všetkých zúčastnených sú zvyšky vetroňov odstránené. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na koordinácii a samotnom transporte v náročných podmienkach,“ dodali policajti.
Bezmotorové lietadlá, ktorých piloti boli súčasťou medzinárodnej súťaže v bezmotorovom lietaní FCC Gliding, po zrážke spadli do oblasti hrebeňa vrchu Borišov mimo vyznačených turistických trás.
„Pilotom jedného vetroňa bol muž rakúskej príslušnosti, ktorý vyviazol bez zranení. V druhom lietadle sa nachádzal český kopilot a pilot pochádzajúci z Poľska. Kopilot vyviazol z havárie vďaka katapultovaniu s poraneniami hlavy a dolnej končatiny, druhý člen posádky však už také šťastie nemal. Šesťdesiatpäťročný pilot poľskej národnosti utrpel pri páde vetroňa poranenie nezlučiteľné so životom,“ priblížila Horská záchranná služba.
