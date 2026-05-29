Piatok 29. máj 2026
Podbrezová získala vyše 700.000 eur na množstvovný zber odpadu

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Zavedenie množstvového zberu zmesového komunálneho odpadu podľa envirorezortu zníži produkciu odpadu v Podbrezovej o viac ako 38 kilogramov na jedného obyvateľa ročne.

Autor TASR
Podbrezová 29. mája (TASR) - Obec Podbrezová v okrese Brezno získala z európskych zdrojov vyše 700.000 eur na zavedenie množstvového zberu odpadu. Projekt bude zahŕňať aj vybudovanie uzamykateľných stojísk či elektronickú evidenciu vývozu odpadu. TASR o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.

Zavedenie množstvového zberu zmesového komunálneho odpadu podľa envirorezortu zníži produkciu odpadu v Podbrezovej o viac ako 38 kilogramov na jedného obyvateľa ročne. V rámci projektu bude zavedený systém neváženého množstvového zberu pre rodinné i bytové domy. Obec tiež bude elektronicky evidovať vývoz odpadu, čo umožní presnejšie monitorovať produkciu komunálneho odpadu a efektívnejšie plánovať zber.

Vďaka realizácii projektu bude takmer 3500 obyvateľov horehronskej obce platiť podľa množstva vyprodukovaného odpadu, čo má občanov motivovať k dôslednejšiemu triedeniu a znižovaniu objemu zmesového komunálneho odpadu. „Projekt zahŕňa aj vybudovanie montovaných uzamykateľných stojísk, ktoré pomôžu eliminovať neporiadok v okolí kontajnerov, obmedzia nelegálne ukladanie odpadu a zabránia prístupu nepovolaných osôb,“ doplnil envirorezort.

Celkové výdavky projektu zavedenia množstvového zberu odpadu v Podbrezovej predstavujú vyše 778.000 eur. Miestna samospráva bude zámer spolufinancovať sumou viac ako 62.000 eur.
