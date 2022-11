S VIAC AKO 3 PROMILE SADOL ZA VOLANT: Do cely už putoval bez vodičáku

Brezno 23. novembra (TASR) - Polícia v Brezne obvinila 52-ročného muža z Podbrezovej, ktorý v pondelok (21. 11.) popoludní zapríčinil dopravnú nehodu. Pri prvej dychovej skúške nafúkal 3,21 promile alkoholu a pri opakovanej 3,52 promile. Informovala o tom v stredu na sociálnej sieti banskobystrická krajská polícia.



"Vodič sa dostatočne nevenoval vedeniu vozidla. V Podbrezovej narazil do zaparkovaného auta na odstavnej ploche, po náraze prešiel mimo cesty, kde narazil do múru bytového domu a poškodil odkvapovú rúru a plastový kryt plynu. Pri nehode spôsobil škody, nikoho nezranil," uviedli policajti. Obvinili ho z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.



Mužovi zadržali vodičský preukaz a umiestnili ho do policajnej cely. V superrýchlom konaní o ňom rozhodne súd.