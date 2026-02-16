< sekcia Regióny
Podchladení českí turisti v Tatrách: Záchranári im dali teplé nápoje
HZS kontaktovali prostredníctvom Aplikácie HZS, vďaka čomu boli v teréne ihneď lokalizovaní.
Autor TASR
Partizánska Ľupča 16. februára (TASR) - Horská záchranná služba (HZS) v nedeľu (15. 2.) v Nízkych Tatrách pomáhala trom vyčerpaným a podchladeným českým turistom vo veku 48, 47 a 16 rokov. Po náročnom celodennom postupe v oblasti Zámostskej hole uviazli. Ako HZS informovala na webe, turisti prechádzali v silnom nárazovom vetre a snežení z Hiadeľského sedla smerom k útulni pod vrchom Chabenec.
HZS kontaktovali prostredníctvom Aplikácie HZS, vďaka čomu boli v teréne ihneď lokalizovaní. „Turisti si na mieste zhotovili provizórny bivak, ktorý ich do príchodu záchranárov chránil pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami,“ priblížili z HZS.
Ôsmi horskí záchranári z Oblastného strediska HZS Nízke Tatry - Jasná uviaznutú trojicu po príchode na miesto zateplili, ponúkli im teplé nápoje a doplnili im energiu v podobe rýchlych cukrov. Následne spolu v neskorých nočných hodinách zostúpili na chatu v osade Magurka, kde im bolo poskytnuté ubytovanie.
