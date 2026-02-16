Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 16. február 2026Meniny má Ida a Liana
< sekcia Regióny

Podchladení českí turisti v Tatrách: Záchranári im dali teplé nápoje

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

HZS kontaktovali prostredníctvom Aplikácie HZS, vďaka čomu boli v teréne ihneď lokalizovaní.

Autor TASR
Partizánska Ľupča 16. februára (TASR) - Horská záchranná služba (HZS) v nedeľu (15. 2.) v Nízkych Tatrách pomáhala trom vyčerpaným a podchladeným českým turistom vo veku 48, 47 a 16 rokov. Po náročnom celodennom postupe v oblasti Zámostskej hole uviazli. Ako HZS informovala na webe, turisti prechádzali v silnom nárazovom vetre a snežení z Hiadeľského sedla smerom k útulni pod vrchom Chabenec.

HZS kontaktovali prostredníctvom Aplikácie HZS, vďaka čomu boli v teréne ihneď lokalizovaní. „Turisti si na mieste zhotovili provizórny bivak, ktorý ich do príchodu záchranárov chránil pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami,“ priblížili z HZS.

Ôsmi horskí záchranári z Oblastného strediska HZS Nízke Tatry - Jasná uviaznutú trojicu po príchode na miesto zateplili, ponúkli im teplé nápoje a doplnili im energiu v podobe rýchlych cukrov. Následne spolu v neskorých nočných hodinách zostúpili na chatu v osade Magurka, kde im bolo poskytnuté ubytovanie.

.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Pondelok 16. februára

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Zima ešte nepovedala posledné slovo

ONLINE ZOH 2026: Tretí zápas SR: Švédsko - Slovensko

OTESTUJTE SA: Čo viete o olympijských hrách?