Podchod Canada vo Svite na niekoľko mesiacov uzavrú

Svit 23. februára (TASR) - V rámci obnovy železničnej trate pod Tatrami uzatvoria Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) podchod "Canada" v meste Svit. Informovala o tom miestna samospráva s tým, že čiastočne bude obmedzený aj hlavný podjazd do časti Pod Skalka.



"V termíne od 1. marca do 31. novembra bude železničný podchod pre peších a cyklistov smerujúcich z a do Pod Skalky úplne uzavretý. Čiastočné dopravné obmedzenia nastanú aj pri hlavnom podjazde, ktorý do Pod Skalky využívajú najmä motoristi. Predčasné užívanie podchodu a podjzadu môže byť reálne už 15. mája," uviedlo mesto.



Na základe stavebného povolenia je v uvedenom termíne plánovaná rekonštrukcia mostov ŽSR - časť Pod Skalka a ŽSR - prechod pre peších v časti Pod Skalka. Obmedzenia v doprave súvisia s prvou etapou modernizácie železničnej trate v úseku Žilina – Košice, úsek Liptovský Mikuláš – Poprad-Tatry. Rekonštrukcia oboch železničných mostov sa realizuje súbežne.



"Tamojší obyvatelia, ktorí si krátili cestu peši od zastávky Chemosvitu cez podchod 'Canada', budú môcť využívať obchádzkovú trasu popri Chemosvite po cyklochodníku, teda naokolo cez hlavný podjazd do Pod Skalky," dodáva mesto. Dopravný inšpektorát Poprad nariadil aj v tomto smere úpravu dopravnej situácie, a to čiastočnou uzáverou cesty. Vodičov tranzitujúcich cez podjazd do a z Pod Skalky bude o obmedzení informovať dočasné dopravné značenie a semafor pre jednosmerný pohyb vozidiel.