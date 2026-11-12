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Podchod na Kapitulskej ulici v Banskej Bystrici čaká obnova
Banskobystrická samospráva už vysúťažila zhotoviteľa rekonštrukcie podchodu na Kapitulskej ulici, práce za približne 717.500 eur s DPH bude realizovať spoločnosť Alavan.
Autor TASR
Banská Bystrica 12. novembra (TASR) - Podchod na Kapitulskej ulici v Banskej Bystrici čaká komplexná obnova za vyše 700.000 eur. S rekonštrukciou podchodu pod hlavným dopravným ťahom pri rieke Hron sa začne v úvode budúceho roka. Už v najbližších dňoch sa však uskutočnia sondážne práce, ktoré prinesú prvé obmedzenia. TASR o tom informovala Barbara Károlyová z kancelárie primátora mesta.
Banskobystrická samospráva už vysúťažila zhotoviteľa rekonštrukcie podchodu na Kapitulskej ulici, práce za približne 717.500 eur s DPH bude realizovať spoločnosť Alavan. Prvým krokom pred samotnou obnovou bude už v najbližších dňoch presné zameranie betónových atík, na ktoré sa neskôr budú kotviť nové prístrešky.
„Sondážne práce budeme vykonávať postupne. Počas víkendu 14. a 15. novembra bude vždy uzatvorený iba ten vstup do podchodu, na ktorom sa práve budú robiť sondy. Zvyšok podchodu zostane v prevádzke,“ priblížil Pavol Oravec z oddelenia investičnej výstavby mestského úradu.
Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi je naplánované v januári. Komplexná rekonštrukcia bude zahŕňať výmenu vstupných prístreškov vrátane sanácie atík, novú hydroizoláciu častí podchodu mimo cesty a nové rímsy mosta. Za vonkajšími stenami podchodu pribudnú nové drenáže a obnovou prejdú aj chodníky v úsekoch zasiahnutých stavbou. Obnova má vyriešiť aj dlhodobé problémy so zatápaním podchodu.
„Vnútri podchodu kompletne zrekonštruujeme odvodnenie vrátane technológie prečerpávania. Položíme novú protišmykovú dlažbu, zrealizujeme sanáciu stien a stropu a osadíme nové osvetlenie aj zábradlia. Súčasťou prác bude tiež preložka optickej siete, rekonštrukcia elektrickej prípojky a časti dažďovej kanalizácie, na ktorú je podchod napojený,“ priblížil Miroslav Dušek zo spoločnosti Alavan.
Výraznou zmenou prejdú aj prístrešky podchodu, strechy budú po novom kopírovať sklon schodísk a rámp. Nové prístrešky tak budú pôsobiť menšie ako súčasné. „Na strane od cesty budú mať prístrešky plné steny, na strane od chodníkov budú riešené formou lamelovej steny z oceľových rúrok, ktorou bude zabezpečené presvetlenie a prevetrávanie podchodu. Strechy nových prístreškov budú v plnom rozsahu vegetačné a vysadené suchomilnými rastlinami,“ opísal hlavný architekt mesta Martin Pavelek.
Počas komplexnej rekonštrukcie bude podchod na Kapitulskej ulici úplne uzatvorený, predpokladaná dĺžka prác je sedem mesiacov. Cez hlavný dopravný ťah pri rieke Hron, cestu I/66, bude počas rekonštrukcie možné prejsť priechodom pre chodcov pod Národnou ulicou alebo podchodom pri dome kultúry. Počas prác na nových drenážach a izoláciách v chodníku pri prístreškoch na strane Hrona bude uzatvorená aj autobusová zastávka Štefánikovo nábrežie v smere na Námestie slobody.
„Hoci boli majetkové vzťahy k podchodu dlhé roky nejasné a ich vyrovnanie bolo zložité, veľmi nám záležalo na tom, aby sme našli cestu k jeho obnove. Dôležité však bolo najskôr dokončiť nový most pri malej železničnej stanici, aby sme obyvateľom súbežným uzatvorením mosta aj podchodu neskomplikovali každodenné presuny. Teší ma, že po dokončení mosta a podpise zmluvy so zhotoviteľom môžeme pristúpiť aj k dlho očakávanej rekonštrukcii podchodu,“ skonštatoval primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.
Banskobystrická samospráva už vysúťažila zhotoviteľa rekonštrukcie podchodu na Kapitulskej ulici, práce za približne 717.500 eur s DPH bude realizovať spoločnosť Alavan. Prvým krokom pred samotnou obnovou bude už v najbližších dňoch presné zameranie betónových atík, na ktoré sa neskôr budú kotviť nové prístrešky.
„Sondážne práce budeme vykonávať postupne. Počas víkendu 14. a 15. novembra bude vždy uzatvorený iba ten vstup do podchodu, na ktorom sa práve budú robiť sondy. Zvyšok podchodu zostane v prevádzke,“ priblížil Pavol Oravec z oddelenia investičnej výstavby mestského úradu.
Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi je naplánované v januári. Komplexná rekonštrukcia bude zahŕňať výmenu vstupných prístreškov vrátane sanácie atík, novú hydroizoláciu častí podchodu mimo cesty a nové rímsy mosta. Za vonkajšími stenami podchodu pribudnú nové drenáže a obnovou prejdú aj chodníky v úsekoch zasiahnutých stavbou. Obnova má vyriešiť aj dlhodobé problémy so zatápaním podchodu.
„Vnútri podchodu kompletne zrekonštruujeme odvodnenie vrátane technológie prečerpávania. Položíme novú protišmykovú dlažbu, zrealizujeme sanáciu stien a stropu a osadíme nové osvetlenie aj zábradlia. Súčasťou prác bude tiež preložka optickej siete, rekonštrukcia elektrickej prípojky a časti dažďovej kanalizácie, na ktorú je podchod napojený,“ priblížil Miroslav Dušek zo spoločnosti Alavan.
Výraznou zmenou prejdú aj prístrešky podchodu, strechy budú po novom kopírovať sklon schodísk a rámp. Nové prístrešky tak budú pôsobiť menšie ako súčasné. „Na strane od cesty budú mať prístrešky plné steny, na strane od chodníkov budú riešené formou lamelovej steny z oceľových rúrok, ktorou bude zabezpečené presvetlenie a prevetrávanie podchodu. Strechy nových prístreškov budú v plnom rozsahu vegetačné a vysadené suchomilnými rastlinami,“ opísal hlavný architekt mesta Martin Pavelek.
Počas komplexnej rekonštrukcie bude podchod na Kapitulskej ulici úplne uzatvorený, predpokladaná dĺžka prác je sedem mesiacov. Cez hlavný dopravný ťah pri rieke Hron, cestu I/66, bude počas rekonštrukcie možné prejsť priechodom pre chodcov pod Národnou ulicou alebo podchodom pri dome kultúry. Počas prác na nových drenážach a izoláciách v chodníku pri prístreškoch na strane Hrona bude uzatvorená aj autobusová zastávka Štefánikovo nábrežie v smere na Námestie slobody.
„Hoci boli majetkové vzťahy k podchodu dlhé roky nejasné a ich vyrovnanie bolo zložité, veľmi nám záležalo na tom, aby sme našli cestu k jeho obnove. Dôležité však bolo najskôr dokončiť nový most pri malej železničnej stanici, aby sme obyvateľom súbežným uzatvorením mosta aj podchodu neskomplikovali každodenné presuny. Teší ma, že po dokončení mosta a podpise zmluvy so zhotoviteľom môžeme pristúpiť aj k dlho očakávanej rekonštrukcii podchodu,“ skonštatoval primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.