< sekcia Regióny
Podchod na Kukučínovu v Poprade pre práce uzavrú od mája
Žiaci škôl sídliacich na Kukučínovej a Rovnej ulici si podľa radnice predĺžia cestu do školy o približne 800 metrov, čiže zhruba o desať až 15 minút.
Autor TASR
Poprad 26. apríla (TASR) - V Poprade bude podchod na Kukučínovu ulicu pre stavebné práce zatvorený od 1. mája. Opäť sprístupnený bude 15. júna. Informovalo o tom mesto na sociálnej sieti.
V rámci novej obchádzky pre peších Železnice Slovenskej republiky spolu so zhotoviteľom stavby sprístupnia priechod popod most na mieste cyklistického chodníka pri dodržaní všetkých bezpečnostných opatrení. Žiaci škôl sídliacich na Kukučínovej a Rovnej ulici si podľa radnice predĺžia cestu do školy o približne 800 metrov, čiže zhruba o desať až 15 minút.
„V priebehu rekonštrukčných prác podchodu Kukučínova projektant vyhodnotil, že jeho statická nosnosť je nevyhovujúca, a preto bude nevyhnutné časť tejto stropnej konštrukcie vybúrať a nahradiť ju novou. Z toho dôvodu je nutné uzavrieť podchod pre verejnosť,“ uviedol riaditeľ zhotoviteľa stavby modernizácie železničnej trate Vladimír Samek.
V stredu (22. 4.) sa konala mimoriadna porada vedenia mesta so zástupcami viacerých zainteresovaných zložiek vrátane mestskej i štátnej polície, ktorú zvolal primátor Anton Danko k novým skutočnostiam vzniknutým pri sanácii podchodu Kukučínova. Rokovanie bolo podľa radnice zamerané na dôkladnú prípravu celého plánu sprístupnenia obchádzkových trás, pričom mesto predložilo zásadné požiadavky.
„Žiadali sme opraviť vedľajšie oplotenie, aby mládeži ani len nenapadlo prechádzať cez železničnú trať. Prvý týždeň tam nasadíme aj hliadky mestskej polície. Ďalšou našou požiadavkou bolo, aby celú novú obchádzkovú trasu dôsledne označili šípkami a taktiež, aby zhotoviteľ vybetónoval všetky nespevnené plochy tak, aby bol umožnený bezpečný prechod aj mamičkám s kočíkmi,“ povedal primátor. Zároveň podľa neho dôjde k posunu zastávky MHD od podchodu dolu na Štefánikovu ulicu, aby to mali cestujúci čo najbližšie k vytvorenému priechodu.
Primátor pritom ocenil dobrú spoluprácu so zhotoviteľom. „Výsledkom bude napríklad aj to, že podchod Kukučínova kompletne zrevitalizuje na vlastné náklady. Tešme sa na to, keď celý tento projekt bude hotový, pretože prinesie pre naše mesto nemálo benefitov,“ doplnil Danko.
V rámci novej obchádzky pre peších Železnice Slovenskej republiky spolu so zhotoviteľom stavby sprístupnia priechod popod most na mieste cyklistického chodníka pri dodržaní všetkých bezpečnostných opatrení. Žiaci škôl sídliacich na Kukučínovej a Rovnej ulici si podľa radnice predĺžia cestu do školy o približne 800 metrov, čiže zhruba o desať až 15 minút.
„V priebehu rekonštrukčných prác podchodu Kukučínova projektant vyhodnotil, že jeho statická nosnosť je nevyhovujúca, a preto bude nevyhnutné časť tejto stropnej konštrukcie vybúrať a nahradiť ju novou. Z toho dôvodu je nutné uzavrieť podchod pre verejnosť,“ uviedol riaditeľ zhotoviteľa stavby modernizácie železničnej trate Vladimír Samek.
V stredu (22. 4.) sa konala mimoriadna porada vedenia mesta so zástupcami viacerých zainteresovaných zložiek vrátane mestskej i štátnej polície, ktorú zvolal primátor Anton Danko k novým skutočnostiam vzniknutým pri sanácii podchodu Kukučínova. Rokovanie bolo podľa radnice zamerané na dôkladnú prípravu celého plánu sprístupnenia obchádzkových trás, pričom mesto predložilo zásadné požiadavky.
„Žiadali sme opraviť vedľajšie oplotenie, aby mládeži ani len nenapadlo prechádzať cez železničnú trať. Prvý týždeň tam nasadíme aj hliadky mestskej polície. Ďalšou našou požiadavkou bolo, aby celú novú obchádzkovú trasu dôsledne označili šípkami a taktiež, aby zhotoviteľ vybetónoval všetky nespevnené plochy tak, aby bol umožnený bezpečný prechod aj mamičkám s kočíkmi,“ povedal primátor. Zároveň podľa neho dôjde k posunu zastávky MHD od podchodu dolu na Štefánikovu ulicu, aby to mali cestujúci čo najbližšie k vytvorenému priechodu.
Primátor pritom ocenil dobrú spoluprácu so zhotoviteľom. „Výsledkom bude napríklad aj to, že podchod Kukučínova kompletne zrevitalizuje na vlastné náklady. Tešme sa na to, keď celý tento projekt bude hotový, pretože prinesie pre naše mesto nemálo benefitov,“ doplnil Danko.