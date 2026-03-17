Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 17. marec 2026
< sekcia Regióny

Podchod na Ulici M. R. Štefánika v Trenčíne doplní umelecká inštalácia

Na archívnej snímke pohľad na Trenčiansky hrad. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Autor TASR
Trenčín 17. marca (TASR) - Podchod na Ulici M. R. Štefánika v Trenčíne doplní umelecká inštalácia. Nad hlavami ľudí sa budú vznášať oblaky z jemného textilu so svetelnými prvkami. Inštaláciu autorského kolektívu Büro Milk/Subdigital Studio predstavia verejnosti v utorok podvečer. Informovala o tom PR manažérka Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK) Trenčín 2026 Tereza Fojtová.

„Vďaka tvarovaniu materiálu vzniká plastická štruktúra reagujúca na svetlo aj pohyb. V medzivrstve je integrovaná technologická sieť s programovateľnými LED zdrojmi, ktoré umožňujú vytvárať dynamické svetelné scenáre. Tie môžu reflektovať denný cyklus, počasie alebo výnimočné udalosti v meste,“ opísala Fojtová.

Inštalácia autorského kolektívu Büro Milk/Subdigital Studio je podľa nej navrhnutá na mieru konkrétnemu priestoru, výsledkom je prostredie, ktoré pôsobí ľahko, bezpečne a prívetivo ako dotyk oblohy v kontraste s pevnou architektúrou podzemného priestoru.

„Základnou myšlienkou bolo vytvoriť láskavý a jemný zásah, ktorý premení každodenný prechod na krátky estetický zážitok. Podchod sa tak stáva miestom, kde umenie prirodzene sprevádza ľudí na ich ceste,“ uviedla Hana Laššová z projektu Trenčín 2026.

Verejnosti podchod predstavia v utorok o 17.00 h. Súčasťou otvorenia bude aj performance (NEBO) Chodenie v oblakoch umelkyne Kataríny Zagorski, nasledovať bude diskusia o umeleckých intervenciách vo verejnom priestore.
