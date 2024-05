Podchod pod Rondlom v Žiline zrekonštruujú za takmer 600.000 eur

Žilina 10. mája (TASR) - Do konca septembra potrvá rekonštrukcia podchodu pre peších a cyklistov pod okružnou križovatkou Rondel v Žiline. Stavebné práce za takmer 600.000 eur sa budú realizovať v dvoch etapách, počas ktorých sa postupne uzatvoria jednotlivé vstupy do podchodu. TASR o tom informovala Zuzana Ondrášová z komunikačného odboru Mestského úradu v Žiline.



Podchod spája centrum mesta s mestskou časťou Závodie a sídliskom Hájik. Žilinský primátor Peter Fiabáne pripomenul, že už pred dvomi rokmi schválilo mestské zastupiteľstvo financie na jeho čiastočnú obnovu. "Vzhľadom na to, že ide o významný mestský ťah, ktorý využívajú denne desiatky chodcov a cyklistov, rozhodli sme sa zrealizovať komplexnejšiu modernizáciu. Útvar hlavného architekta medzičasom vypracoval architektonickú štúdiu a my sme vyčlenili na stavebné práce sumu vo výške 581.795 eur," priblížil Fiabáne.



Rekonštrukcia sa dotkne výmeny povrchov, pribudnú tiež nové prvky zábradlí s integrovaným podsvietením. Nové osvetlenie podchodu bude energeticky úsporné, bezpečnosť zvýši obnovený kamerový systém a dôležitou súčasťou rekonštrukcie je i oprava odvodnenia. "Napriek obmedzeniam počas stavebných prác zostane podchod stále sčasti priechodný. Obmedzenie sa dotkne iba chodcov a cyklistov, neovplyvní okolitú automobilovú ani železničnú dopravu," doplnila Ondrášová.



V súčasnosti slúži podchod pod Rondlom i ako legálna grafity zóna. "Návrh pracuje s jasným funkčným vymedzením plôch, ktoré budú slúžiť aj na využitie tohto druhu umenia. Okrem toho vzniknú nové plochy pre umiestnenie citylightov na prezentáciu kultúrnych inštitúcií v meste," upresnil riaditeľ Útvaru hlavného architekta mesta Žilina Rudolf Chodelka.