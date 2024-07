Podchod pod železničnou stanicou bude otvorený s obmedzením

Humenné 21. júla (TASR) - Podchod pod železničnou stanicou v Humennom bude naďalej otvorený, od pondelka (22. 7.) však s obmedzením. Ako TASR informoval Marián Škuba z tlačového referátu mestského úradu, práce súvisiace s modernizáciou železničnej stanice sa priamo dotýkajú aj železničného podchodu. Výstavba nového železničného nástupišťa sa bude spájať aj so strednou časťou podchodu, ktorého priechodnosť bude obmedzená.



Situácia so zatvorením, respektíve nezatvorením podchodu pod železničnou stanicou sa podľa Škubu intenzívne rieši ostatné dva týždne. "K 9. júlu sa mala hlavná časť podchodu zatvoriť, avšak mesto Humenné rokovaniami so zhotoviteľom stavby vyvinulo aktivitu, ktorá riešila zamestnancov priemyselného parku Chemes v zmysle ich včasného príchodu a odchodu z práce v nadväznosti na autobusovú dopravu," uviedol Škuba.



Ako pokračoval, alternatíva prechodu verejnosti cez stavenisko nebola z dôvodu nedostatočného bezpečia možná. "Reálnou sa zdala preprava osôb zo železničnej stanice k priemyselnému parku v ranných i popoludňajších hodinách pred pracovnými zmenami. Napokon bude realita iná, takmer pôvodná," vysvetlil Škuba.



"Aktuálna informácia zo strany zhotoviteľa stavby avizuje, že podchod zostane aj vo svojej hlavnej časti otvorený. K obmedzeniu dôjde v mieste prepojenia podchodu s nástupišťom a to zúžením profilu na dva metre. Priestor bude oddelený približne desaťmetrovou drevenou stenou. Tá bude v podchode postavená od pondelka. Prejazd bicyklom nie je povolený, cyklisti musia pri prechode v zúženom profile zosadnúť," doplnil Škuba.



Obmedzenie priechodnosti sa podľa jeho slov týka 'tunela' pod železničnou traťou. Vchody od parku Jednotka a od železničnej stanice budú pre verejnosť aj naďalej v plnom využití prístupné práve na vzájomný prechod popod cestnú komunikáciu. Doba obmedzenia prechodu potrvá osem týždňov a ukončená bude v septembri.