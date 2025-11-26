Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 26. november 2025Meniny má Kornel
< sekcia Regióny

Podchod popod most cez Žitavu je uzavretý v bezpečnostných dôvodov

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lenka Hanesová

Magistrát odporúča chodcom a cyklistom využívať alternatívnu trasu.

Autor TASR
Vráble 26. novembra (TASR) - Mesto Vráble upozorňuje verejnosť na dočasné uzavretie podchodu popod most pri rieke Žitava. Podchod popod most cez cestu I/51 je dočasne uzavretý z dôvodu zvýšenej hladiny Žitavy a s tým súvisiacich bezpečnostných opatrení, informovala radnica.

Magistrát odporúča chodcom a cyklistom využívať alternatívnu trasu. Podchod bude sprístupnený až vtedy, keď to situácia umožní.
.

Neprehliadnite

Pellegrini: Plán pre Ukrajinu je prvým a veľkým krokom správnym smerom

Týždenník: Prezident bude mať opäť prácu

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel herec známy z filmu Armageddon

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Keď sa blížili Vianoce v roku 1956...