Podchod popod most cez Žitavu je uzavretý v bezpečnostných dôvodov
Magistrát odporúča chodcom a cyklistom využívať alternatívnu trasu.
Autor TASR
Vráble 26. novembra (TASR) - Mesto Vráble upozorňuje verejnosť na dočasné uzavretie podchodu popod most pri rieke Žitava. Podchod popod most cez cestu I/51 je dočasne uzavretý z dôvodu zvýšenej hladiny Žitavy a s tým súvisiacich bezpečnostných opatrení, informovala radnica.
Magistrát odporúča chodcom a cyklistom využívať alternatívnu trasu. Podchod bude sprístupnený až vtedy, keď to situácia umožní.
