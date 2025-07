Podchod v Trenčíne na osem týždňov uzavrú

Trenčín 21. júla (TASR) - Trenčianska radnica uzatvorila v pondelok podchod pod Štefánikovou ulicou spájajúci železničnú stanicu a park s centrom mesta. Dôvodom je obnova a presklenie vstupu do podchodu od Parku M. R. Štefánika. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.



Stavebné práce budú trvať najviac osem týždňov, podchod bude z bezpečnostných dôvodov pre verejnosť uzavretý. Na obchádzkové trasy chodcov upozorní dopravné značenie.



Obchádzka pri ceste z centra mesta na sídlisko Sihoť a železničnú stanicu je možná podchodom pod Hasičskou ulicou chodníkom na Hasičskej ulici, križovatkou na Námestí SNP pri Základnej umeleckej škole K. Pádivého, prípadne popred hotel chodníkom na Ulici gen. M. R. Štefánika a svetelnou križovatkou pri budove Dukly na ulici Kragujevackých hrdinov.



Obchádzka zo železničnej stanice do mesta je možná cez Park M. R. Štefánika okolo Základnej umeleckej školy K. Pádivého na Ulicu Martina Rázusa a cez svetelnú križovatku na Námestí SNP na Hasičskú ulicu, prípadne po Ulici Kragujevackých hrdinov k svetelnej križovatke s Ulicou gen. M. R. Štefánika a ďalej smerom do centra.



Výsledkom mestskej investičnej akcie bude presklenie vstupu do podchodu. Cena prác je takmer 265.000 eur. Na investičnú akciu nadviaže umelecké oživenie vnútra podchodu prostredníctvom projektu Európske hlavné mesto kultúry Trenčín 2026.