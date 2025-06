Podchod zo Spišskej Soboty je uzavretý, vybudovali tam dočasný chodník

Poprad 3. júna (TASR) - Podchod pre peších popod železnicu zo Spišskej Soboty smerom do centra v Poprade je od utorka uzavretý. Informovala o tom samospráva na sociálnej sieti. Dôvodom je modernizácia železničnej trate medzi Popradom a Vydrníkom.



„Ako dočasné riešenie vybudovali Železnice SR náhradný chodník, ktorý začína hneď pri pôvodnom podchode a v podstate lícuje železničnú trať smerom na západ, vedie až na perón železničnej stanice. Tam je možnosť nastúpiť do výťahu smerom na horné podlažie stanice alebo do podchodu, prípadne využiť schody,“ uviedlo mesto. Nový chodník je z dôvodu bezpečnosti oplotený a osvetlený. Dôležité podľa mesta je, aby každý na mieste rešpektoval dočasné dopravné značenie.



Pôvodný podchod prejde zásadnou rekonštrukciou tak, že bude mať parametre cestného podjazdu s chodníkom pre chodcov. V ďalších rokoch tam teda bude môcť vzniknúť nový prepoj medzi ulicami Jiřího Wolkera a Nová. „Aj to je jeden z benefitov modernizácie železničnej trate, ktorý môže v budúcnosti výrazne zlepšiť dopravnú infraštruktúru v Poprade,“ dodala radnica.