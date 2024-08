Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku povedie M. Štoffa

Prešov 27. augusta (TASR) - Novým riaditeľom Podduklianskeho osvetového strediska (POS) vo Svidníku bude Miroslav Štoffa. Prešovskí krajskí poslanci vzali v pondelok na svojom zasadnutí na vedomie informáciu o jeho menovaní.



Výberová komisia na základe výsledkov výberového konania, ktoré sa uskutočnilo 22. augusta, odporučila predsedovi Prešovského samosprávneho kraja (PSK) úspešného uchádzača vymenovať do funkcie riaditeľa POS vo Svidníku. Predseda PSK Milan Majerský ho vymenoval do funkcie od 1. septembra na funkčné obdobie piatich rokov.



Ako povedal Štoffa, nie je to preňho nová skúsenosť, keďže v POS pracuje viac ako desať rokov, z toho viac ako dva roky bol poverený vedením. Chce pracovať na bodoch koncepcie, ktoré si stanovil na najbližších päť rokov.



"Či to je rozvoj metodickej činnosti v oblasti sociálno-prevenčnej, hlavne so zameraním na kritické myslenie, kyberšikanu, práca na sociálnych sieťach a vnímanie týchto sociálnych sietí všetkých vekových skupín, keďže často ľudia nevedia, aké sú dôsledky, ako funguje algoritmus. Je to práca so zriadenými kolektívmi, čo je Detský folklórny súbor Makovička, Folklórny súbor Makovica. Zhodnotenie alebo oprava budovy, v ktorej sídli administratíva POS, keďže tam sú vo veľmi zlom stave okná. Rozšírenie a spestrenie areálu vysunutého astronomického pracoviska - hvezdárne a piatym bodom je väčšia participácia na Slávnostiach rusínsko-ukrajinskej kultúry," povedal Štoffa s tým, že v minulosti sa podieľali i na spoluorganizovaní Rusínskeho festivalu.



"Posledné roky je tá miera participácie trošku menšia a všetko závisí od hlavného organizátora, aké potrebuje zabezpečiť služby a či potrebuje spoluorganizáciu našej organizácie," uviedol Štoffa, ktorý bol jediným uchádzačom o miesto riaditeľa POS.



"Bol som jediný uchádzač, čo je na jednej strane dobré, ale, samozrejme, konkurencia by mala byť vo všetkých sférach, aby výberová komisia mala možnosti porovnať si jednotlivých uchádzačov. Uvidíme, čo to bude o päť rokov. Možno tých uchádzačov bude viac," skonštatoval.