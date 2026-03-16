Pondelok 16. marec 2026
PODGURÁŽENÝ DÔCHODCA: Po havárii ho letecky previezli do nemocnice

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Vodič z Krompách pritom utrpel ťažké zranenia.

Svit 16. marca (TASR) - Polícia obvinila 71-ročného muža, ktorý jazdil vo Svite (okres Poprad) opitý, v dôsledku čoho havaroval. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že nehoda sa stala v sobotu (14. 3.) podvečer. Vodič z Krompách pritom utrpel ťažké zranenia. Jeho 75-ročná spolujazdkyňa vyviazla bez zranení.

Muž viedol motorové vozidlo po miestnej komunikácii v katastrálnom území mesta Svit. Keďže sa plne nevenoval vedeniu vozidla, zišiel z cesty, s autom sa prevrátil a ostal zakliesnený,“ uviedla Ligdayová. Vodiča museli letecky previezť do nemocnice. Bol však schopný podrobiť sa dychovej skúške, ktorej výsledok dosiahol takmer 1,7 promile.

Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Poprade nezodpovedného šoféra obvinil z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
