Muž nechal na sídlisku naštartované auto, požičal si ho opitý mladík

Veľký Meder 14. decembra (TASR) - Policajti zadržali 23-ročného muža, ktorý vo Veľkom Mederi vzal v sobotu (11.12.) vo večerných hodinách pod vplyvom alkoholu cudzie odstavené auto a počas jazdy narazil do svetelnej signalizácie železničného priecestia.



„Majiteľ auta Škoda Octavia na miestnom sídlisku nechal naštartované pred vchodom, čo využil okoloidúci mladík. Spolu s kamarátom do neho nasadli a vyštartovali smerom na Komárno. Na železničnom priecestí ale vodič nezvládol riadenie a narazil do svetelnej signalizácie. Policajti ho po nehode podrobili dychovej skúške, pri ktorej mu v dychu zistili viac ako dve promile alkoholu,“ informovala krajská policajná hovorkyňa v Trnave Zlatica Antalová.



Na mieste ho obmedzili na osobnej slobode a napokon skončil v policajnej cele. Pri nehode vznikla Železniciam SR škoda takmer 2000 eur a majiteľovi auta viac ako 6000 eur.



„Vyšetrovateľka z Dunajskej Stredy obvinila mladíka z prečinu neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla v jednočinnom súbehu s prečinmi ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia. Muž je riešený v tzv. superrýchlom konaní, vo väzení by si mohol za svoju nezodpovednú jazdu posedieť až päť rokov,“ doplnila hovorkyňa.