Podhájska: Geo Termál môže opäť čerpať geotermálnu vodu z vrtu

Podhájska 19. novembra (TASR) – Okresný úrad v Nitre vydal rozhodnutie, ktorým povoľuje spoločnosti Geo Termál Podhájska, vlastníkovi vrtu, čerpať geotermálnu vodu z vrtu v Podhájskej. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 16. novembra tohto roka. „Aktuálne riešime s Okresným úradom v Nitre povolenie na vypúšťanie vody. Bezprostredne po jeho získaní môžeme obnoviť prevádzku termálnych bazénov v Podhájskej, pokiaľ to pandemické opatrenia dovolia,“ informoval starosta Podhájskej Roman Ivan. Obec je vlastníkom kúpaliska.



Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) informovala, že v októbri vykonala obhliadku aktuálneho stavu kúpaliska. Niektoré technické riešenia nápravných opatrení neboli podľa hovorkyne SIŽP Tamary Lesnej dostatočné a definitívne. Podľa starostu spoločnosť Geo Termál dva problémy vyriešila v priebehu pár dní, čo preukázala inšpekcii fotodokumentáciou. „V treťom prípade inšpekcia ponechala riešenie technického problému v kompetencii Okresného úradu v Nitre. Ten navrhol riešenie, ktoré sme vykonali. Následne okresný úrad vydal povolenie na čerpanie vody,“ skonštatoval Ivan.



Podľa vyjadrenia SIŽP kúpalisko čerpalo vodu z geotermálneho vrtu a využívalo ju v bazénoch bez platného oprávnenia. Jedno z predložených rozhodnutí o oprávnení čerpať vodu z geotermálneho prameňa bolo pozmenené, jeho platnosť vypršala v roku 1994. Kúpalisko podľa SIŽP vypúšťalo dlhé roky znečistenú vodu z bazénov odpadovými rúrami do miestneho potoka Liska a odtiaľ do rieky Žitava nelegálne. Polícia prípad naďalej vyšetruje, vyšetrovateľ zatiaľ nikoho neobvinil ani neuložil pokutu, potvrdil hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka. Termálne bazény v Podhájskej neboli v prevádzke počas celého tohto roka, otvorené zostali len bazény napúšťané bežnou vodou.



V júli tohto roka zverejnilo Ministerstvo životného prostredia SR informáciu, že vo vode z vrtu v Podhájskej sú prítomné niektoré rádioaktívne prvky v takom rozsahu, ktorý viacnásobne prekračuje zdravotné limity. Úrad verejného zdravotníctva SR vzápätí túto informáciu poprel. „Prítomnosť rádioaktívnych prvkov v geotermálnych vodách je prirodzená a závisí od geologického podložia, z ktorého sa termálna voda získava. Vzhľadom na to, že prítomnosť rádioaktívnych prvkov sa v termálnej vode predpokladá, v súčasnosti národná ani európska legislatíva nestanovuje kritériá na hodnotenie prítomnosti rádionuklidov v termálnych vodách určených na kúpanie,“ skonštatovala hovorkyňa úradu Daša Račková.