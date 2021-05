Otvorenie termálneho kúpaliska v Podhájskej je v nedohľadne

Podhájska 27. mája (TASR) – Termálne kúpalisko v Podhájskej zostáva naďalej zatvorené. Obyvatelia obce i širokého okolia, ale aj návštevníci kúpaliska bojujú petíciou za jeho znovuotvorenie. Podľa vypracovanej záverečnej správy môže termálne kúpalisko odoberať geotermálnu vodu z vrtu. Komisia, ktorú stanovilo Ministerstvo životného prostredia SR, túto správu schválila. Rozhodnutie čaká na podpis rezortného šéfa Jána Budaja (OĽANO) od 20. decembra minulého roka. Záležitosťou sa však zaoberá aj polícia.



„Riešenie tejto situácie momentálne nemá v rukách Ministerstvo životného prostredia SR. Vo veci totiž konajú orgány činné v trestnom konaní. Polícia vyšetruje čerpanie a využívanie geotermálnej vody v Podhájskej v rozpore s vydanými povoleniami. Rozhodnutie ministerstva o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody bude schválené až po ukončení vyšetrovania,“ reagovalo na petíciu Ministerstvo životného prostredia SR.



Policajní špecialisti na environmentálnu kriminalitu z Prezídia Policajného zboru zasahovali v objekte kúpaliska v auguste minulého roka. „Vyšetrovacie úkony súvisia s podozrením z trestných činov ohrozenia a poškodenia životného prostredia a legalizácie príjmu z trestnej činnosti vo veľkom rozsahu. Vyšetrovanie sa týka čerpania a používania termálnej vody bez príslušných povolení a v rozpore s vydanými povoleniami. Súčasne je zamerané aj na závažné znečisťovanie životného prostredia vypúšťaním bazénovej vody bez povolenia do vodného toku," informoval policajný hovorca Michal Slivka.



Podľa Romana Ivana, starostu Podhájskej, ktorá je vlastníkom kúpaliska, nie je vo veci zatiaľ nikto obvinený. „Takéto vyšetrovanie môže trvať roky. Zostane kúpalisko celý ten čas zatvorené? Ak sa potom po rokoch skonštatuje, že všetko bolo v poriadku, kto odškodní všetkých poškodených?“ pýta sa starosta. Podľa jeho slov je na prevádzku termálneho kúpaliska naviazaný okolitý región, množstvo rodín je existenčne závislých od jeho znovuotvorenia. „Vyšetrovanie sa týka minulosti. Nechceme legalizovať trestnú činnosť, ak niekto porušil zákon, nech znáša následky. My však chceme vyriešiť budúcnosť kúpaliska,“ povedal Ivan.



Starosta Podhájskej sa vyjadril aj k šíriacim sa informáciám, podľa ktorých určité skupiny majú záujem o kúpu termálneho kúpaliska. „Vzhľadom na veľmi dobré výsledky kúpaliska v predchádzajúcich rokoch sa naozaj natíska otázka, či má niekto s kúpaliskom nejaké plány,“ podotkol starosta. „Na Slovensku sa stavajú diaľnice napriek tomu, že je okolo nich množstvo žalôb a súdnych sporov. Nechápem, prečo to na jednom ministerstve ide a na druhom nie. Vyšetrovanie sa navyše týka výlučne minulosti, preto takýto postoj nahráva informáciám o tom, že niekto má záujem kúpalisko získať,“ povedal starosta.