Situáciu s utečeneckou krízou v obci Podhoroď zatiaľ zvládajú

Podhoroď 16. marca (TASR) – Situáciu s utečeneckou krízou na Ukrajine zatiaľ v prihraničnej obci Podhoroď v Sobraneckom okrese zvládajú. Starosta Anton Hricko pre TASR potvrdil, že utečenci cez ich územie väčšinou len prechádzajú a zdržia sa maximálne niekoľko dní. Odhadol, že od začiatku vojenského konfliktu už pomohli takmer 500 ľuďom, ktorí museli svoje domovy opustiť, často rýchlo a len s pár vecami.



V obci vyčlenili na dočasné ubytovanie časť bývalého zdravotného strediska, aktuálne je tam k dispozícii asi 25 lôžok pre dospelých a desať menších pre deti. "Dnes sa od nás presunuli ďalej do zahraničia či iných miest na Slovensko poslední šiesti ľudia. V utorok (15. 3.) odišlo 20 ľudí, a tak tu momentálne nemáme nikoho. Čakáme však na ďalších. Zatiaľ ľudí zvážajú do veľkokapacitných centier, ale aj tam sa to plní, takže sme v kontakte a ak bude treba, poskytneme im naše kapacity," priblížil starosta.



Väčšina utečencov, ktorí prešli cez Podhoroď verí, že sa čoskoro vrátia naspäť domov. Na druhej strane sa však podľa Hricka obávajú, či sa budú mať kam vrátiť. "Je to emocionálne veľmi náročné aj pre nás, vypočuli sme si už rôzne príbehy, niektorým bomby zničili ich obydlie, niektorí boli v tesnej blízkosti výbuchov a museli utekať v tom, čo mali na sebe. Majú strach, hlavne o svoje deti," dodáva starosta s tým, že do pomoci azylantom zapojili aj miestnych aktivačných pracovníkov.



Obec poskytla ubytovanie a základné vybavenie aj pre dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú na hranici. Väčšinou ide o cudzincov, napríklad zo Slovinska, Belgicka či Lotyšska. "Zatiaľ to zvládame, máme už aj veľa darcov, ktorí nám poslali na transparentný účet peniaze na prevádzku zariadenia. To ubytovanie je v starej budove, ktorá nie je zateplená, sú tam staré okná a dvere, takže vykurovanie je finančne náročné. Zároveň sa veľa perie, pretože ide o transferujúcich ľudí a posteľnú bielizeň treba meniť častejšie. Obávam sa toho, koľko príde faktúra za elektrinu," dodal Hricko. Veľmi im pomôže dotácia, ktorú prisľúbil štát na ubytovanie i stravu za každého utečenca. Starosta potvrdil, že ľudia sú aj naďalej ochotní pomôcť a nosia trvanlivé potraviny, či hygienické potreby a oblečenie.