Obec Podhradie v okrese Prievidza zveľaďujú miestni futbalisti

Podhradie 9. novembra (TASR) - Jediný zdroj pitnej vody pre Podhradie v okrese Prievidza ohrozoval pred časom investičný zámer. Upozornili na to viacerí tamojší obyvatelia spolu so susedmi z vedľajšej Lehoty pod Vtáčnikom. Investor napokon od zámeru odstúpil, no Podhradčania poukazujú na kvalitu vody. Obec sa k ich apelu na štátne orgány pripojila, vodári tam plánujú inštalovať kalomer.povedal starosta Ľudovít Michalovič.Ten sa podľa svojich slov v súčasnosti neobáva, že by obec mala prísť o zdroj pitnej vody, ak nenastanú iné prírodné úkazy.ozrejmil.Aj posudky vodárenskej spoločnosti podľa starostu hovoria o tom, že zdroj neovplyvňujú podzemné, ale podpovrchové vody, ktoré sa zbierajú a zakalenosť súvisí s dažďami a klimatickými podmienkami.priblížil.Obyvatelia spísali i petíciu, ktorou sa snažia dosiahnuť, aby daná lokalita bola dlhodobo ochránená. Žiadajú Ministerstvo životného prostredia SR, aby nepovoľovalo cez svoje procesy umiestnenie akéhokoľvek zdroja znečistenia do danej lokality. Rovnako žiadajú vládu SR, aby vyhlásila oblasť za chránený vodohospodársky zdroj.Podhradie trápia i odpady, kompetencie, na ktoré nemajú malé obce ani ľudské ani finančné kapacity.podotkol Michalovič.Samospráva zabezpečila rekonštrukcie vybraných miestnych komunikácií, ktoré financovala z úveru i vlastných zdrojov. Podarilo sa jej vystavať dom smútku, zrekonštruovať kultúrny dom a čiastočne aj obecný úrad. V pláne má rekonštrukciu ďalších komunikácií i vyrovnanie obecných majetkov.Nielen na dosahovaní športových úspechov, ale i zveľaďovaní Podhradia v okrese Prievidza bazírujú miestni futbalisti z Telovýchovnej jednoty (TJ) Slovan Podhradie. Klub založili ešte v 40. rokoch minulého storočia, o niekoľko rokov neskôr sa začali podieľať i na rozvoji obce.Futbalisti sa do zveľaďovania obce zapájali už pred niekoľkými desaťročiami.vymenoval predseda TJ Slovan Podhradie Milan Dudáš.V poslednom období sa členovia jednoty podľa neho podieľali na vybudovaní oplotenia nového cintorína i ďalších veciach.podotkol.K TJ v Podhradí sa hlási minimálne 60 ľudí, okrem zveľaďovania obce zvyšujú i miestny lokálpatriotizmus.priblížil Dudáš.K miestnemu lokálpatriotizmu sa hlásia podľa neho nielen starší, ale i tí z mladšej generácie.dodal.Posledné dva roky hrávajú Podhradčania v Lehote pod Vtáčnikom. Vlani vyhrali i majstrovstvá oblasti, postup do piatej ligy však odmietli, a to i pre finančné náklady.Propagáciu Podhradia zabezpečujú i miestni dôchodcovia združení v základnej organizácii Jednoty dôchodcov Slovenska, ktorá má v súčasnosti 51 členov.načrtla bývalá starostka obce a predsedníčka základnej organizácie Ružena Boboková. Seniori majú podľa nej už dvojročnú spoluprácu so sociálnym centrom Humanity vo Veľkej Lehôtke, kde chodia spestriť popoludnia týraným ženám, pripravujú tam i Mikuláša, fašiangy i iné podujatia.Názov dostal podľa sivej farby kameňa, z ktorého ho postavili krátko pred rokom 1350. Bývalý kráľovský hrad Sivý Kameň nad Podhradím v okrese Prievidza postavili pre potrebu zriadenia nového administratívneho centra v južnejšej oblasti Bojnického panstva. Dnes je z národnej kultúrnej pamiatky (NKP) zrúcanina, o jej čiastočnú obnovu sa stará občianske združenie Úhoľ.načrtla Dominika Andreánska z občianskeho združenia.Sivý Kameň je podľa nej jednou z najmenej zachovaných hradných ruín na Slovensku, to však neznamená, že jeho význam tým nejakým spôsobom klesá, práve naopak.podotkla.O čiastočnú obnovu NKP sa dobrovoľníci snažia už dlhodobo, predmetom pamiatkovej obnovy je už od roku 2013, keď z iniciatívy obce bol podaný grant na Ministerstvo kultúry SR a z týchto zdrojov je naďalej financovaná aj jeho obnova pod vedením občianskeho združenia Úhoľ.priblížila Andreánska.V poslednom období sa dobrovoľníci podľa nej sústredili na torzo obrannej veže v prvom predhradí, ktorá v období existencie hradu plnila svoju strážnu úlohu.doplnila.Úloha v podobe obnovy hradu je podľa dobrovoľníkov neľahká, je to však činnosť, ktorú vykonávajú pomimo svojej práce a rodičovských povinností.dodala Andreánska.So Sivým Kameňom súvisí i povesť o Jančekovi. Janček bol veliteľom vyslúžilcov a dezertérov, čo rabovali kraj. So svojou skupinou si trúfol aj na Sivý Kameň, tamojšie osadenstvo však hrad obránilo a zo skupiny zajalo zopár útočníkov. Hradný pán ich prikázal popraviť, do jedného z odsúdencov - Jančeka sa však zamilovala jeho dcéra Uliša. Tá pre neho žiadala milosť, keďže v ňom spoznala chlapca, ktorý ju kedysi zachránil pred tureckými vojakmi. Pán Jančekovi milosť napokon udelil, ten strávil vášnivú noc s Ulišou, po ktorej však zmizol. Uliša za ním cválala na svojom koni, keď ho zbadala na vysokej skale. Z obavy, aby Uliša nespadla, sa jej Janček vybral naproti, zrútil sa však do priepasti. Uliša mu zostala do smrti verná a skalu nazvala po Jančekovi.