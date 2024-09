Pódium nad vstupom do Dolnej brány v Košiciach rekonštruujú

Košice 26. septembra (TASR) - Mesto Košice začalo tento týždeň s rekonštrukciou pódia nad podzemným archeologickým komplexom Dolná brána na Hlavnej ulici v centre mesta. Práce za necelých 50.000 eur by mali hotové do troch mesiacov. Informuje o tom magistrát na svojej webovej stránke s tým, že uvažuje aj o ďalšej fáze rekonštrukcie múzea Dolná brána.



Vyvýšené pódium prekrývajúce vstupný priestor a časť hlavného schodiska komplexu si po vyše 20 rokoch od svojho zhotovenia podľa mesta vyžaduje údržbu. Poškodená je žulová dlažba, bočné steny pódia aj kvetináč, ktoré sú súčasťou železobetónovej konštrukcie. Magistrát pripomína, že nahliadnuť do histórie Košíc v Dolnej bráne možno aj počas realizácie prác.



"Rekonštrukcia pódia je jedným z ďalších krokov k tomu, aby sme zatraktívnili verejný priestor v našom meste a skrášlili kultúrne a historické pamiatky, na ktoré môže byť hrdý každý Košičan. Chceme sa uchádzať o financie z eurofondov alebo ďalších externých zdrojov, ktoré budú potrebné na ďalšie fázy rekonštrukcie Dolnej brány v predpokladanej cene okolo 2,7 milióna eur. Ich hlavným zámerom bude zamedzenie prenikaniu povrchovej vody do objektu múzea," priblížil primátor Jaroslav Polaček.



V rámci uvažovanej ďalšej etapy rekonštrukcie by sa postupne pristúpilo k stavebným prácam, ktoré súvisia so sanáciou betónových a kamenných konštrukcií v celom priestore od Dolnej brány až po križovatku Hlavná - Rooseveltova. Práce by mali zahŕňať aj izoláciu kamenných murív, rekonštrukciu svetlíkov, schodov, mreží, odvodňovacích žľabov, ako aj skvalitnenie drobnej architektúry. Rekonštrukciu by podstúpil aj ikonický potôčik, ktorého prevádzka v minulosti spôsobovala zatekanie vody do priestorov múzea pod ním.



Podzemné archeologické múzeum Dolná brána patrí od svojho vzniku v roku 1998 k najnavštevovanejším miestam v historickom centre Košíc. Od začiatku tohto roka ho navštívilo takmer 48.000 ľudí. Sú v ňom sprístupnené napríklad časti historického opevnenia Košíc a bývalej mestskej kanalizácie, či artefakty z Dómu sv. Alžbety.