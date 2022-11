Podjazd na Kysuckej ulici v Žiline zatvoria na 12 mesiacov

Žilina 11. novembra (TASR) - Podjazd na Kysuckej ulici v Žiline zatvoria v súvislosti so stavbou železničného uzla od pondelka 21. novembra na 12 mesiacov. Na brífingu o tom v piatok informoval primátor Žiliny Peter Fiabáne.



Doplnil, že Kysuckú ulicu uzatvoria v podjazde pod železničnou traťou pre motoristov. "Pre chodcov bude podchod naďalej otvorený. Až do otvorenia nového podchodu pre chodcov z Národnej ulice na Uhoľnú ulicu. V súvislosti s uzáverou podjazdu bolo potrebné vykonať niektoré stavebné úpravy a zmenu dopravno-organizačných opatrení. Niektoré úpravy sa už realizovali, iné sa zrealizujú tesne pred uzáverou Kysuckej ulice," povedal Fiabáne.



Vodičov, tranzitujúcich cez mesto, bude podľa neho informovať dočasné dopravné značenie o možnosti použitia D1 obchvatu Žilina – Juh, a to od cesty I/18 (Košická) cez cestu I/60 (Nemocničná) na cestu I/64 (Rajecká) s vyznačením D1 Ba. "V širšom centre mesta bude rozmiestnené dočasné dopravné značenie, ktoré bude vodičov informovať o uzávere Kysuckej ulice v podjazde a o jednotlivých obchádzkových trasách," priblížil žilinský primátor.



Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina) vo štvrtkovom (10. 11.) živom vysielaní na sociálnej sieti povedal, že ide o veľký zásah do dopravy v meste. Zároveň pripomenul, že na stavbe železničného uzla a súvisiacich stavbách sa preinvestuje viac ako 330 miliónov eur a po jeho dobudovaní bude Žilina moderným dopravným uzlom.



Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) podpísali zmluvu o dielo na projekt ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina v novembri 2020. Modernizáciu zabezpečuje Združenie Pod Dubňom na čele so spoločnosťou Strabag. Celá stavba má dĺžku zhruba 14 kilometrov v smere východ - západ a 2,3 kilometra v smere sever - juh. Zákazka má byť ukončená do 48 mesiacov.