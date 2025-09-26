Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 26. september 2025Meniny má Edita
< sekcia Regióny

Podjazd spájajúci centrum Nitry so Zoborom je po sanácii otvorený

.
Na archívnej snímke Pyramída v Nite. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Podjazd pod R1A spája centrum Nitry s mestskou časťou Zobor.

Autor TASR
Nitra 26. septembra (TASR) - Podjazd v Nitre pod rýchlostnou cestou prvej triedy (R1A) medzi obchodným centrom v Brezovom hájiku a Zoborom je opäť otvorený. Uzavretý bol od 14. septembra, dôvodom bola oprava podhľadu mosta. „Sanácia podhľadu mosta je už ukončená, trvala 12 dní. Most je opäť plne k dispozícii, premávka je bez obmedzení,“ potvrdil podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Rastislav Droppa.

Podjazd pod R1A spája centrum Nitry s mestskou časťou Zobor. Sanácia podhľadu mosta bola súčasťou pravidelnej údržby, ktorá zabezpečuje jeho správnu funkčnosť a dlhodobú spoľahlivosť. Tieto práce predlžujú životnosť mosta a znižujú riziko vážnejších porúch, ktoré by mohli ohroziť premávku aj samotnú konštrukciu.
.

Neprehliadnite

VIDEO: Poslanci schválili balík konsolidačných opatrení na budúci rok

Gröhling: Chceme otriasť vládou, vyvolať 17. novembra generálny štrajk

J. Hrabko: Namiesto generálneho štrajku hrozí opozícii generálna hanba

VIDEO: Mikuláš Černák zostáva vo väzení