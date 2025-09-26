< sekcia Regióny
Podjazd spájajúci centrum Nitry so Zoborom je po sanácii otvorený
Podjazd pod R1A spája centrum Nitry s mestskou časťou Zobor.
Autor TASR
Nitra 26. septembra (TASR) - Podjazd v Nitre pod rýchlostnou cestou prvej triedy (R1A) medzi obchodným centrom v Brezovom hájiku a Zoborom je opäť otvorený. Uzavretý bol od 14. septembra, dôvodom bola oprava podhľadu mosta. „Sanácia podhľadu mosta je už ukončená, trvala 12 dní. Most je opäť plne k dispozícii, premávka je bez obmedzení,“ potvrdil podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Rastislav Droppa.
Podjazd pod R1A spája centrum Nitry s mestskou časťou Zobor. Sanácia podhľadu mosta bola súčasťou pravidelnej údržby, ktorá zabezpečuje jeho správnu funkčnosť a dlhodobú spoľahlivosť. Tieto práce predlžujú životnosť mosta a znižujú riziko vážnejších porúch, ktoré by mohli ohroziť premávku aj samotnú konštrukciu.
