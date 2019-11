Podľa pltníkov sa tohtoročná sezóna na Dunajci vydarila

Červený Kláštor 6. novembra (TASR) – Sú to práve plte, ktoré pritiahnu do Pienin každoročne tisícky návštevníkov. Toto odvetvie je pre región kľúčové a len na slovenskej strane Dunajca sa ročne splaví odhadom do 90.000 turistov. Nedávno skončenú sezónu hodnotia tamojší pltníci ako vydarenú.



"Máj a jún boli slabšie z dôvodu chladnejšieho počasia, no cez prázdniny sme to dobehli a sezóna sa napokon vydarila. Naše plte premávali denne, je najvyšší čas na oddych," skonštatoval Štefan Oravec zo Združenia pltníkov Dunajec - Majere.



Splavovanie Dunajca je povolené každoročne od 15. apríla do 31. októbra, a tak nastal čas plte zazimovať a čaká ich zimná údržba. "Musíme plte natrieť, nalakovať a opraviť lavičky. Na Dunajec sa opäť vrátia až tretiu aprílovú sobotu budúceho roka," objasnil Oravec. Pltníci sa so sezónou rozlúčia oblečení v krojoch počas ďakovnej omše v Kostole sv. Antona v Červenom Kláštore v nedeľu (10. 11.).



Pltníctvo na Dunajci má už viac ako 100-ročnú históriu. Na slovenskej strane ponúkajú túto možnosť viaceré spoločnosti a nastúpiť sa dá na niekoľkých nástupných bodoch. Pltníci v tradičných krojoch sa s návštevníkmi plavia Prielomom Dunajca popod Tri koruny.



Pieniny však nie sú len plte a región má čo ponúknuť aj mimo sezóny. Tamojšie turistické trasy si môžu návštevníci užiť celoročne, keďže v tomto národnom parku neplatí sezónna uzávera.