Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 7. júl 2026Meniny má Oliver
< sekcia Regióny

PODMYTÁ CESTA: Ulica v centre Nitry zostáva uzavretá

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Dôvodom cestných uzáver je porucha na vodovodných potrubiach a únik vody, ktorá podmyla cestu.

Autor TASR
Nitra 7. júla (TASR) - Cintorínska ulica v centre Nitry zostáva naďalej uzavretá od autobusovej stanice. Uzávera platí aj pre železničné priecestie na Staničnej ulici. Coboriho ulica zostáva čiastočne prejazdná, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Dôvodom cestných uzáver je porucha na vodovodných potrubiach a únik vody, ktorá podmyla cestu. „Pretože hrozí prepad vozovky, rozhodlo sa o uzatvorení Cintorínskej ulice od križovatky s Coboriho ulicou po autobusovú stanicu. Vylúčená je tu akákoľvek doprava vrátane autobusov,“ skonštatoval hovorca mesta Nitra Tomáš Holúbek.

Polícia vyzýva vodičov, aby sa uvedeným úsekom vyhli a využili obchádzkové trasy. Zároveň žiada, aby sa riadili dopravným značením, pokynmi polície a zamestnancami zhotoviteľa stavby.
.

Neprehliadnite

IDETE NA TURISTIKU DO HÔR? V týchto lokalitách môže byť silný vietor

Kuffa: Ak mi pri vládnej pripomienke nedá EK za pravdu, odstúpim

Program osemfinále MS v noci z utorka 7. na stredu 8. júla

Štátna volebná komisia potvrdila neplatnosť referenda