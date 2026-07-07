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PODMYTÁ CESTA: Ulica v centre Nitry zostáva uzavretá
Dôvodom cestných uzáver je porucha na vodovodných potrubiach a únik vody, ktorá podmyla cestu.
Autor TASR
Nitra 7. júla (TASR) - Cintorínska ulica v centre Nitry zostáva naďalej uzavretá od autobusovej stanice. Uzávera platí aj pre železničné priecestie na Staničnej ulici. Coboriho ulica zostáva čiastočne prejazdná, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Dôvodom cestných uzáver je porucha na vodovodných potrubiach a únik vody, ktorá podmyla cestu. „Pretože hrozí prepad vozovky, rozhodlo sa o uzatvorení Cintorínskej ulice od križovatky s Coboriho ulicou po autobusovú stanicu. Vylúčená je tu akákoľvek doprava vrátane autobusov,“ skonštatoval hovorca mesta Nitra Tomáš Holúbek.
Polícia vyzýva vodičov, aby sa uvedeným úsekom vyhli a využili obchádzkové trasy. Zároveň žiada, aby sa riadili dopravným značením, pokynmi polície a zamestnancami zhotoviteľa stavby.
Dôvodom cestných uzáver je porucha na vodovodných potrubiach a únik vody, ktorá podmyla cestu. „Pretože hrozí prepad vozovky, rozhodlo sa o uzatvorení Cintorínskej ulice od križovatky s Coboriho ulicou po autobusovú stanicu. Vylúčená je tu akákoľvek doprava vrátane autobusov,“ skonštatoval hovorca mesta Nitra Tomáš Holúbek.
Polícia vyzýva vodičov, aby sa uvedeným úsekom vyhli a využili obchádzkové trasy. Zároveň žiada, aby sa riadili dopravným značením, pokynmi polície a zamestnancami zhotoviteľa stavby.