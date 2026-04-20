Pondelok 20. apríl 2026
Podnapitý traktorista: Jazdil počas zákazu viesť motorové vozidlá

.
Policajná fotka. Foto: Facebook Polícia SR - Žilinský kraj

Autor TASR
Hruštín 20. apríla (TASR) - Vodič traktora jazdil po miestnej komunikácii v obci Hruštín v okrese Námestovo počas súdom uloženého zákazu činnosti viesť motorové vozidlá do septembra 2027. Počas kontroly navyše vodič vykonal dychovú skúšku na alkohol s výsledkom 0,33 promile. Žilinská krajská polícia o tom v pondelok informovala na sociálnej sieti.

Policajti z Obvodného oddelenia Policajného zboru Námestovo a Zákamenné vodičovi obmedzili osobnú slobodu. „Bol umiestnený do cely policajného zaistenia a v súčasnej dobe čelí obvineniu z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia,“ dodali policajti.


.

